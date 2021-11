Un vocal vecino del partido de Rita Maestre, Más Madrid, en el distrito madrileño de Hortaleza, Marcos Manzanero, ha celebrado las okupaciones. En concreto, la de un edificio y ha alentado este tipo de prácticas ilegales porque «lo reclaman los vecinos».

Así lo ha expresado el vocal del partido de Rita Maestre en sus redes sociales, donde ha compartido la noticia de la okupación de un centro vacío en el barrio de Hortaleza por un grupo de jóvenes que lo han bautizado como CSO (centro social okupado) La Animosa.

«Las vecinas y asociaciones de Hortaleza llevan años reclamando espacios para poder realizar sus actividades, hacer comunidad y seguir trabajando por los barrios. Por eso esto es una grandísima noticia», ha escrito.

«Tras años de abandono, hemos liberado este espacio en la zona del pueblo de Hortaleza. Hoy es un día histórico para nuestro barrio», han escrito los okupas en el perfil del centro que han invadido de forma ilegal, junto con un manifiesto en el que subrayan que el espacio es propiedad de la SAREB «conocida popularmente como el banco malo». «Esa misma SAREB que actualmente acumula más de 55.000 viviendas, muchas de ellas vacías, mientras desahucia a las vecinas con menos recursos y mientras los jóvenes no tenemos posibilidad de independizarnos», se justifican en el escrito.

Los okupas afirman que el espacio será «un lugar de encuentro y organización del barrio» donde pretenden llevar a cabo «una biblioteca, un gimnasio y albergar actividades de todo tipo». En resumen, apuntan, quieren «un refugio en el barrio de Hortaleza que no siga las lógicas de su sistema, sino desde el que colaboremos juntas para construir uno nuevo».

El mensaje del vocal vecino de Más Madrid no ha pasado inadvertido para vocales de otras formaciones en su distrito que le han afeado que aliente la okupación.

Es el caso, por ejemplo, de Alberto Lamas, vocal vecino de Ciudadanos en Hortaleza, que ha criticado a Manzanero «apoyar públicamente una okupación desde un cargo público» en el que ha prometido «respetar la legalidad». «No es muy congruente», ha opinado.

— Alberto Lamas 🍊🇪🇸 (@Alb_Lamas) November 11, 2021