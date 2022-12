El taxista que ha increpado a Ayuso es de Podemos y presume de fotos con Iglesias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sufrido un momento incómodo este jueves cuando un taxista se acercó a ella mientras la grababa con su teléfono móvil y le criticaba airadamente por la falta de protección para el sector de taxis por parte del Gobierno madrileño. Sin embargo, tal como ha podido confirmar OKDIARIO, este conductor pertenece a Podemos y presume de fotografías con Pablo Iglesias o Manuela Carmena. También ha sido apoderado por las siglas moradas y ha acudido a congresos de la formación en el Palacio de Vistalegre.

El taxista preguntó a Ayuso: «¿Cuánto tiempo más vamos a seguir compitiendo con las VTC?», opinando que los taxistas están en desventaja frente a estos otros conductores. La presidenta defendió que intentó presentar una regulación, pero no se puedo sacar adelante. En todo caso, el taxista respondió que esta regulación «va en contra del taxi aún más». También afeó que los taxistas quieren tener tiempo para conciliar la vida familiar y no trabajar las 24 horas del día.

Ayuso trató de esquivar el enfrentamiento y continuó con su equipo y entró en las instalaciones de la asociación de taxistas. En todo caso, durante el acto, Ayuso señaló que su Gobierno tiene la mano tendida para alcanzar lo mejor para el sector de los taxis y buscar el consenso entre todos para regular el servicio de manera adecuada.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que este taxista dispone de un coche eléctrico de alta gama, un Tesla de 60.000 euros, que puede trabajar todos los días. Sin embargo, pide lo contrario al Ejecutivo madrileño. Quiere que se pongan trabas para poder trabajar todos los días del año sin descansos entre los diferentes conductores que hacen uso de una misma licencia.

Sus redes sociales muestran un alto nivel de vida con viajes por todo el mundo. También desde el comienzo de Podemos ha hecho campaña a favor de los morados. También ha llamado a asistir a asambleas de Podemos en Móstoles. Del mismo modo difunde propaganda contra partidos como PP y Ciudadanos. Incluso ha visitado la Asamblea de Madrid gracias a Podemos y participó en programas de televisión en el que se presentaba como «votante de Podemos».

Más libertad

En su visita Ayuso ha asegurado un nuevo marco normativo para el taxi madrileño que «dé más libertad, más seguridad y más prosperidad» a todos sus profesionales. «No tenemos otra vocación, no tenemos otro objetivo, no tenemos otra necesidad o ambición que mejorar la calidad de vida a los ciudadanos. Somos un Gobierno libre que no depende de ninguna empresa, de ningún lobby, ni de ninguna presión», ha afirmado la presidenta tras visitar la Asociación Gremial de Auto-Taxi, donde ha felicitado las Navidades a estos trabajadores.

Así, Ayuso ha detallado que lo único que está haciendo el Ejecutivo autonómico es «seguir evolucionando» porque las nuevas formas de movilidad «obligan a todas las grandes capitales a buscar esos marcos donde quepan todas las sensibilidades». En todo caso, ha reconocido que el «taxi ha sido parte de la vida esencial de Madrid» y que su calidad es «cada vez mayor». «Vosotros sois la primera cara que conocen todos los que vienen a Madrid», ha recordado.

La nueva ley regional, que Ayuso quiere que tenga luz verde antes de las elecciones de mayo, recoge posibilidades nuevas como que estos profesionales tengan libertad horaria y trabajen todos los días y las horas que quieran, «lo que permitirá ingresar hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos».

Igualmente, se flexibilizará la normativa con el objetivo de facilitar la contratación de conductores y se elevará de tres a 50 el número de licencias de autotaxi por titular. El Ejecutivo autonómico aspira a legalizar el servicio de coche compartido, de forma que se puedan reservar plazas en un vehículo y se puedan compartir los gastos de viaje entre más de un usuario. Asimismo, ningún Ayuntamiento podrá impedir la aplicación de descuentos en servicios previamente contratados a precio cerrado.