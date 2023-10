Tapapiés 2023: fechas y bares de la ruta de la tapa en Lavapiés

Durante los últimos años, Tapapiés se ha convertido en una gran fiesta gastronómica que ha ido ganando peso entre las celebraciones otoñales en Madrid. En las calles del céntrico barrio de Lavapiés en el mes de octubre se puede dar una gran ruta por bares y restaurantes en la que se degustan distintos platos, en forma de tapa más o menos elaborada, para después pasar a una votación en la que los ciudadanos participantes designan su plato favorito.

En este año 2023, Tapapiés se celebrará desde el 19 al 29 de octubre, en 1013 bocados que estarán repartidos entre 86 establecimientos, bares y restaurantes, del barrio de Lavapiés, más otros 17 situados en los mercados de San Fernando y Antón Martín, otras dos zonas de paso habitual de la zona céntrica de Madrid.

Las tapas de Tapapiés 2023

Entre la carta de tapas que podemos degustar en esta fiesta de la gastronomía que es Tapapiés, cabe destacar la variedad dentro de las recetas, de distintas culturas y países dentro de la multitud de bares que caracterizan a la zona. Arroz, tacos, pollo al curry o platos más elaborados y vanguardistas rellenan una carta en este espectáculo que se vivirá en octubre en el centro de Madrid.

La mayor representación la tiene, curiosamente, la cocina de la India, con hasta 18 establecimientos presentes en Tapapiés 2023, aunque también verenos mucha comida por parte de otros países como Senegal, un habitual del centro de Madrid, México o Japón, estas dos últimas, cocinas que ya están totalmente asentadas en la capital de España.

Por supuesto, la comida española también tiene su relevancia, pudiendo además extender su influencia con el reparto por comunidades autónomas, con sus particularidades. Tendremos empanada, paella, platos de cuchara o incluso las clásicas papas con mojo picón de las Islas Canarias.

Premios y precios de las tapas en Tapapiés

Lo mejor de Tapapiés, sin duda, son sus precios, y es que para consumir una tapa habrá que pagar tres euros, un precio considerable pero que pasa a ser casi una ganga si tenemos en cuenta que viene acompañada con un botellín o un tercio de cerveza, en esta edición de 2023 de la marca madrileña El Águila.

En el lado de los premios por Tapapiés 2023, aquellos que hayan sido catadores de las tapas podrán votar por la ganadora en la página Enlavapiés. Tras el recuento de votos, habrá tres premios para los establecimientos de las tapas ganadoras, siendo el primer premio de 500 euros, en bonos de 50 euros, para realizar compras en los establecimientos cercanos del barrio de Lavapiés, y el segundo y el tercer premio, con el mismo propósito aunque con cantidades de 300 y 200 euros, respectivamente. El tercer premio cambia este año su recompensa y será para el mejor maridaje con la cerveza El Águila.

Los ganadores, en calidad de responsables de los establecimientos, podrán realizar las compras hasta el 31 de enero de 2024, aunque cabe resaltar que los premios no son acumulables a otras promociones y el dinero no se devolverá en efectivo en caso de que no se busque el gasto en la forma que se diseña el concurso de Tapapiés 2023.

El Mapa de Bares de Tapapiés 2023