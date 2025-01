Sorpresa en el calendario laboral de Madrid: ya hay fecha para el puente de 4 días

El mes de enero siempre es complicado, ya que todavía se siente el peso de las fiestas navideñas. Tras la resaca vacacional, la vuelta a la rutina se convierte en un verdadero reto, especialmente cuando las primeras semanas del año parecen interminables, y para muchos, la esperanza de un «puente» se convierte en un rayo de esperanza. Sin embargo, según el calendario laboral de Madrid 2025, habrá que esperar hasta abril para disfrutar del primer respiro del año con el Jueves Santo y Viernes Santo, que caen el 17 y 18, respectivamente. El siguiente descanso llegará poco después: el puente del 1 y 2 de mayo, que caerán en jueves y viernes, respectivamente.

En 2025, los madrileños disfrutarán de 12 días festivos retribuidos y no recuperables, a los que se suman dos días festivos locales elegidos por el Ayuntamiento de Madrid. El primero será el 15 de mayo, Día de San Isidro, que cae en jueves, y el segundo el 10 de noviembre, ya que el Día de Nuestra Señora de la Almudena, que cae en domingo, se traslada al lunes. Estos días adicionales brindan una oportunidad para disfrutar de pequeños descansos a lo largo del año, complementando los festivos generales ya establecidos en el calendario laboral de la Comunidad de Madrid.

Calendario laboral de Madrid 2025

El calendario laboral de la Comunidad de Madrid para 2025 se compone de 12 días festivos retribuidos y no recuperables, que incluyen tanto festivos nacionales como regionales. A estos, se suman otras dos fechas locales establecidas por cada ayuntamiento, conformando un total de 14 días no laborables a lo largo del año.

Entre las fechas señaladas, destaca la inclusión del 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, que en 2025 caerá en viernes. Esto permitirá disfrutar de un fin de semana largo en pleno verano, una pausa ideal para desconectar. Por otro lado, el 12 de octubre, Fiesta Nacional, no se trasladará al lunes posterior a pesar de coincidir con un domingo. Esto se debe a que es uno de los «festivos sustituibles» que las comunidades autónomas pueden optar por incluir o no en sus calendarios. Madrid, en este caso, ha decidido no trasladarlo.

En Semana Santa, los días 17 y 18 de abril (Jueves Santo y Viernes Santo) serán no laborables. Muchas personas aprovechan estas fiestas para disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Además, otros días clave incluyen el 1 de mayo, Día del Trabajador, y el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, que juntos formarán un puente perfecto para los madrileños.

Por otro lado, dos festivos nacionales caerán en sábado: el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Finalmente, el 8 de diciembre (lunes) y el 25 de diciembre (jueves) completan el listado, garantizando un cierre del año con días festivos que permiten un descanso adicional en fechas significativas.

Estos son los días festivos de la Comunidad de Madrid en 2025:

1 de enero (miércoles) – Año Nuevo. 6 de enero (lunes) – Día de Reyes (Epifanía del Señor). 17 de abril (jueves) – Jueves Santo. 18 de abril (viernes) – Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) – Día del Trabajador. 2 de mayo (viernes) – Día de la Comunidad de Madrid. 25 de julio (viernes) – Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) – Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) – Día de Todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) – Día de la Constitución Española. 8 de diciembre (lunes) – Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) – Navidad.

A estos 12 días festivos hay que añadir los dos locales que fija cada ayuntamiento. En el caso de la ciudad de Madrid, son:

15 de mayo (jueves) – San Isidro.

– San Isidro. 10 de noviembre (lunes) – Día de Nuestra Señora de la Almudena (trasladado del domingo).

Los mejores destinos para disfrutar del puente

El puente de 4 días que ofrece la Semana Santa 2025, con los festivos del 17 y 18 de abril, es una excelente oportunidad para desconectar y disfrutar de una escapada.

A sólo dos horas de Madrid, Salamanca es una joya cultural y monumental. Su Plaza Mayor, la Universidad y las dos catedrales son visitas imprescindibles. Durante Semana Santa, las procesiones de la ciudad, declaradas de Interés Turístico Internacional, añaden un toque especial a la visita.

Para los amantes de la naturaleza, la Sierra de Gredos es un verdadero paraíso. A menos de dos horas en coche desde Madrid, este parque regional ofrece rutas de senderismo impresionantes, como la subida a la Laguna Grande o al Circo de Gredos. Es ideal para desconectar rodeado de montañas y disfrutar de alojamientos rurales con encanto.

Si prefieres un destino internacional, Lisboa es una opción fantástica. A menos de una hora de avión desde Madrid, la capital portuguesa combina historia, gastronomía y vistas espectaculares. Durante el puente, puedes incluir una visita a Sintra, famosa por sus palacios de cuento como el Palacio da Pena y Quinta da Regaleira.

Para quienes buscan sol y relax, la Costa del Sol es un destino ideal. Málaga, Torremolinos o Marbella ofrecen playas, gastronomía mediterránea y un clima primaveral perfecto. Málaga también destaca por sus procesiones de Semana Santa.