Rita Maestre ataca a Almeida hasta en la cocina: critica su política de vivienda mientras hace torrijas

José Luis Martínez-Almeida es una persona difícil de olvidar. Al menos, para la líder de Más Madrid, Rita Maestre, que se acuerda de él hasta cuando está cocinando. La edil ha aprovechado la Semana Santa para publicar un vídeo en sus redes sociales mostrando a sus seguidores cómo hace ella las tradicionales torrijas. En su receta también se incluye atacar la política de vivienda de la capital y, por su puesto, criticar al alcalde de Madrid.

En su video, Maestre ha aprovechado para explicar las «múltiples ventajas» que tiene la Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez. «La regulación de precios es una medida que el Gobierno de España puso en marcha para controlar la burbuja del alquiler a través de un sistema de precios que se aplicarán en las zonas tensionadas, como Lavapiés, Vista Alegre, Puente de Vallecas o Delicias donde, por culpa de la subida de los precios de la última década, hay muy poca oferta de pisos a un precio asequible y está en riesgo el acceso a la vivienda de la mayoría de sus vecinos», explica la jefa de la oposición en el vídeo.

Al mismo tiempo que Rita Maestre pela un limón o añade azúcar a sus torrijas, la edil señala que la nueva norma va a permitir a las comunidades autónomas declarar sus propias zonas tensionadas y critica que la Comunidad de Madrid vaya a bloquear esta medida.

Este tema ya salió en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid. El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, cargó contra la ley estatal que «invade competencias autonómicas» y que «no lucha contra la okupación» sino que la «promueve». «Nosotros lo que no queremos es que aquí ocurra lo que ocurrió en Berlín, que se redujo la oferta un 25%. No queremos que aquí ocurra lo que ocurrió en París, que el precio subió un 25%. No queremos que ocurra lo que ocurrió en Suecia, donde ha habido que estar en lista de espera hasta cinco años para una vivienda en alquiler», aseguraba.

Locales como viviendas

La política de vivienda está siendo uno de los principales caballos de batalla de la formación de izquierdas. La proliferación de pisos turísticos -que se han multiplicado con a legislación aprobada por el anterior Ejecutivo de Manuela Carmena- está sirviendo a Rita Maestre y a la líder del PSOE madrileño, Reyes Maroto, para atacar a Almeida.

«Subidas del alquiler, cierre de comercios de proximidad y desplazamiento de los vecinos de toda la vida. Consecuencias del avance de los pisos turísticos por zonas de la ciudad donde la vivienda es estrictamente un bien de primera necesidad. Nuestros compañeros del PSOE de Vallecas lo denunciaron hace unas semanas en el pleno. Y como respuesta, la pasividad del Gobierno de Almeida» criticaba la líder del grupo municipal socialista.

En esta misma línea, Más Madrid, también criticaba el aumento de locales vacíos convertidos en viviendas y señalaba un claro culpable: el Gobierno del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. «Madrid se queda sin vecinos y sin comercio de barrio. Ayuso y Almeida venden nuestra vivienda y nuestro futuro a los fondos buitre» sentencian.

Almeida, por su parte, acusaba a la izquierda en el pasado Pleno de que con el plan de hospedaje de Manuela Carmena, hoy en vigor, se multiplicaron las viviendas de uso turístico, y ha avanzado que con la nueva norma va a endurecer muy considerablemente el régimen sancionador. Meses atrás ya se posicionaba en contra de «la prohibición por la prohibición» y abogaba por una «regulación adecuada».