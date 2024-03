Almeida ridiculiza al concejal de Más Madrid que tiene 6 casas: «Nadie sabe de vivienda más que usted»

«Es normal que Más Madrid quiera hablar de vivienda, teniendo un experto como su concejal López-Rey, que es propietario de seis casas». Esas han sido las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que han desatado la ira del concejal de Más Madrid, Félix López-Rey. Su respuesta no ha seguido la línea del diálogo y ha optado por propinar al líder del consistorio madrileño insultos como «caradura» o «sinvergüenza».

El pleno ha versado desde su inicio en torno a un término: corrupción. Primero, con la líder municipal socialista, Reyes Maroto, que ha pedido al Partido Popular que se desmarque de Isabel Díaz Ayuso y pida su dimisión. Una petición a la que Almeida ha respondido de manera contundente. «Considero que la señora Ayuso no debe dimitir, pero usted sí. Y tiene que dimitir porque ha sido usted la que ha traído la mentira a este pleno y porque dice que no conocía a Koldo pese a las veces que se ha reunido con él y con Ábalos para el rescate de Air Europa. Pedro Sánchez es un corrupto esférico: tiene casos de corrupción en su casa, en el Gobierno y en el PSOE», ha sentenciado.

Sin embargo, el momento más bronco no ha estado relacionado con la petición de dimisión de Ayuso planteada por la izquierda, sino con la vivienda. Concretamente, el grupo municipal Más Madrid preguntaba al alcalde -sin dejar de poner el foco en los casos de corrupción- cuál era su plan para poner fin a las viviendas turísticas, ya que, según sus datos, el 99% de estos inmuebles son ilegales.

«Bajo su mandato, de las 25.000 viviendas de uso turístico que hay en la ciudad, hay 277 que son legales. ¿Qué eran esos pisos turísticos ilegales antes de serlo? Viviendas donde hoy podían estar viviendo familias monoparentales y jóvenes», sentenciaba la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. La respuesta de Almeida no se ha hecho esperar. Tras los ataques tanto de Maroto como de la líder de Más Madrid -que no han parado de resucitar tramas como la Gürtel o la Púnica- el alcalde no ha querido pasar por alto que, en la bancada de la izquierda, tampoco son ajenos al problema de la corrupción.

«Señora Maestre, tápese un poco. Mire, detrás suyo tiene una persona condenada por defraudar 120.000 euros a Hacienda», ha continuado el alcalde de la capital. Y este ha sido el punto en el que ha estallado el enfrentamiento. El concejal de Más Madrid al que aludía Almeida, ha respondido con un «¡sinvergüenza!», que rápidamente ha sido reprendido por el presidente del pleno municipal, Borja Fanjul. Pero la cosa no se ha quedado ahí.

El alcalde ha retomado su turno de palabra y esta vez sí ha hablado del tema de la vivienda. Aunque con dardo incluido. «Yo voy a hablar de viviendas. Pero aquí el mayor experto en viviendas es Félix López-Rey, que tiene seis casas, según el Portal de Transparencia. ¡Seis casas! Para que pueda hablar de vivienda», ha contestado Almeida.

«El alcalde de Madrid ha atentado contra mi honor. Se me ha acusado de un delito y le exijo que se retracte. Si no, le emplazaré donde sea necesario. Es una vergüenza que el alcalde de Madrid, utilice mentiras para tratar de tapar la corrupción de su partido» ha respondido el concejal de más Madrid, que ha concluido con un nuevo insulto, en este caso, ha tildado a Almeida de «caradura».