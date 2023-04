Hacienda obligó al nº 2 de Rita Maestre a pagar 120.000 € por no tributar por el traspaso de su negocio

El número 2 de la candidatura de Rita Maestre a las elecciones del 28M, Félix López-Rey, ha tenido que pagar 120.000 euros a Hacienda porque la Agencia Tributaria considera que evitó pagar impuestos en el traspaso de su negocio de lotería a su hijo. Tal como desvela OKDIARIO, este histórico activista vecinal arrastra desde hace cinco años una disputa judicial con la Agencia Tributaria para evitar el pago de esa cuantía.

El segundo de la lista Más Madrid a las elecciones municipales lo reconoce en conversación telefónica con este periódico. «Hace como cinco años los inspectores de Hacienda consideraron que yo había vendido la administración de lotería, pero eso no fue así. Pasé de ser autónomo a crear una sociedad unipersonal a nombre de mi hijo. Eso es una cosa que no es discutible. Llegó un momento que para jubilarme, a los 65 años, dejé de trabajar en la Administración de Lotería y metimos dos personas. Busqué un asesoramiento legal de alguien experto en tema de loterías e hice lo que me dijo, pero me dice Hacienda que he vendido la administración. Y digo, ¿pero cómo la voy a haber vendido?», explica López-Rey para contextualizar la disputa fiscal.

«Me busqué una abogada y Hacienda considera que he vendido el negocio y que mi administración vale una cantidad de dinero ‘X’ y tengo que pagar un porcentaje como si lo hubiera vendido. Me lo aplican y tuve que pagar 168.000 euros por esa hipotética venta», reconoce. No obstante, empezó a pleitear e inicialmente consiguió que se le devolviera esa cantidad y que, a continuación, la liquidación de la deuda quedara en 120.000 euros.

López-Rey no comparte con Hacienda que poner el negocio a nombre de su hijo es dejar el negocio. «Lo único que hago es que se nombra administrador a un hijo mío, pero el 100% de las acciones de esa sociedad son mías. La lotería es mía. Aun así, Hacienda entiende que igualmente hay que pagar un porcentaje», sostiene. Este negocio factura anualmente de media 140.000 euros y declara 52.000 euros de beneficio tras impuestos.

A pesar de que este edil forma parte de un partido que aboga por pagar impuestos y por ser generoso con las arcas públicas, López-Rey mantiene una particular batalla contra el Gobierno de España. Critica de forma furibunda al fisco español. «Descubrí que los inspectores de Hacienda se llevan una comisión por los casos que detecten. Es como si el agente de la Guardia Civil al poner una multa en la carretera recibiera una comisión. Eso se puso en la época de Cristóbal Montoro», indica este gran amigo personal de Manuela Carmena con la que come frecuentemente.

Mónica García, Carmena, Maestre y López-Rey en un mitin por el 28M.

Para pagar los 168.000 euros, que luego se redujeron a 120.000 euros, tuvo que hacer importantes esfuerzos, asegura. «Para poder recurrir hay que pagar primero. Me dejé todos mis ahorros y los de mis hijos. Entonces recurrí y conseguí una primera reducción», expone con transparencia. No obstante, promete llegar hasta el final para evitar ese cuantioso pago. «Seguiré recurriendo, voy a llegar hasta donde tenga que llegar porque yo no he vendido. Cuando me muera y coja el negocio otra persona, entiendo que mis herederos sí tendrán que pagar impuestos por el traspaso. (…) Quiero dejarles ese legado. Es un negocio que siempre funciona. Hemos dado muchos premios y he cuidado a los trabajadores todo este tiempo», asegura este activista vecinal. Poner a su hijo de administrador único es un movimiento que le permite cobrar pensión, pero fue ficticio, ya que él considera que sigue siendo el dueño.

López-Rey, a sus 74 años, se caracteriza por discursos encendidos contra los políticos que provocan la indignación del resto de compañeros de Pleno que consideran que este edil lleva media vida como concejal cobrando un sueldo público. Le afean que se afana en pedir cosas para su barrio, Orcasitas, y deja de lado al resto de barrios de su distrito y de madrileños.

Viviendas

Su perfil en el Portal de Transparencia refleja que ha logrado amasar un gran patrimonio inmobiliario. Él asegura que empezó a trabajar antes de la edad legal, entonces los 14 años, y que consiguió grandes avances para sus vecinos. Esgrime que representa a la clase obrera, ya que él vivía en una de las chabolas del extrarradio de Madrid en los 70 en Usera.

Patrimonio de López-Rey según la web del Ayuntamiento.

No obstante, ha logrado encarnar el milagro económico español, como tuvo que escuchar en el último pleno municipal del mandato. De no tener nada ha pasado a tener hasta cinco viviendas – lo que vendría siendo según palabras de Más Madrid un «gran tenedor» de viviendas– y el local de lotería, unas de las viviendas la ha vendido hace unos meses. En total: su piso en Orcasitas, una casa de veraneo en un pueblo de Toledo que construyó él mismo, dos apartamentos en Denia –uno alquilado– y otra casa de pueblo que heredó su mujer y ha enajenado recientemente.

López-Rey, un hombre que con su campechanía ha cosechado el favor de muchos madrileños desde 1987 que entró al Consistorio de la capital junto Ramón Tamames, ahora se afana por otra lucha. Acompasa sus batallas vecinales con un pleito contra la Administración pública para no pagar más impuestos de la cuenta.