El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha exigido explicaciones a Rita Maestre tras la información de OKDIARIO desvelando que el Ministerio de Hacienda obligó a pagar 120.000 euros al número 2 de su candidatura, Félix López-Rey, por no pagar impuestos al traspasar su negocio de lotería a su hijo. «Se le está poniendo una buena lista a Rita Maestre. La número tres es una okupa y el número dos monta una estructura societaria para pagar menos impuestos, porque en definitiva es lo que Hacienda le ha dicho, que ha utilizado una sociedad pantalla para pagar menos impuestos», ha expuesto el regidor a los medios de comunicación tras presentar sus medidas contra la okupación.

«120.000 euros a pagar. No está mal. No está mal para Félix López Rey ahorrarse 120.000 euros, como para cualquier persona que se los pueda ahorrar. Lo que pasa es que algunos no lo hacemos y otros que tanto hablan y tanto predican la ejemplaridad como Félix López-Rey, sin embargo, sí lo ha hecho. Debe dar una explicación de por qué ha utilizado una pantalla societaria para pagar menos impuestos, también la número uno de la lista», ha abundado el edil capitalino.

Almeida ha hecho alusión a la doble vara de medir de la izquierda: «Rita Maestre tiene que explicarnos si forma parte de su conjunto ideológico que haya personas que utilicen pantallas societarias para pagar menos impuestos o si esto sólo es aplicable a los demás, pero nunca a ella».

Preguntas

El candidato del PP lanza varios interrogantes a Más Madrid. «Rita Maestre, además de explicar que tiene una edil okupa en su lista, tiene tres preguntas que debería responder: ¿Qué le parece el cobro del bono social de Mónica García? Porque todavía no nos ha dicho una sola palabra. Pidió la dimisión del vicepresidente Enrique Osorio, pero no ha dicho una sola palabra. En segundo lugar, ¿en su política de vivienda está amparar viviendas en terrenos ilegales destinados a la construcción de hospitales como el de Mónica García en Cercedilla? Y en tercer lugar, ¿dentro de su política de personal forma parte contar con personas que han sido sancionadas por haber montado estructuras societarias para, en este caso, pagar 120.000 euros menos a Hacienda? Yo espero que Rita Maestre algún día nos responda a todas estas preguntas», ha requerido el edil madrileño.

Félix López-Rey junto a Rita Maestre.

Por su parte, Maestre, que tenía un acto este viernes junto a Mónica García sobre la ola de calor y los colegios, no ha tenido tiempo para valorar esta polémica. Ha optado por la callada por respuesta, a pesar de que fue su propio escudero en la batalla del 28M el que en conversación telefónica con este periódico confirmó esta discrepancia con la Agencia Tributaria que le ha provocado un roto en sus cuentas de 120.000 euros.