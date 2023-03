Mónica García reconoce que cobra el mismo bono social que Ossorio: «Me ha costado horas enterarme»

Mónica García ha protagonizado una suerte de ópera bufa este miércoles que ha contado con tres actos, cada cual más rocambolesco que el anterior. Por la mañana, la líder de Más Madrid exigió la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, por recibir el bono social térmico al que éste tenía derecho por tener una familia numerosa. A continuación, se conoció que ella misma era también perceptora de esa misma ayuda del Gobierno autonómico a través de su marido, Enrique Montañés. El tercer acto ha llegado por la noche, cuando la Mema -«médica y madre», como ella se autodefine- ha reconocido su «error», desvelando que le ha costado «horas enterarse» de que ella misma había recibido el mismo dinero que Ossorio.

El vicepresidente de la Comunidad recibió esa ayuda, que consiste en un pago anual de 195,82 euros en concepto de bono social térmico, por ser parte de una familia numerosa. A Mónica García aquello le pareció «indecente», así se lanzó contra el dirigente popular por la mañana. Poco después, se conocía que en su hogar, y por la misma razón -familia numerosa-, se había recibido la misma cantidad. Pero ella, según ha reconocido ahora, no sabía que se había cobrado esa misma cantidad en su casa.

«No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No quiero cobrar eso, no lo necesito. Defiendo el criterio de rentas y todo esto nos parece regresivo. Voy a estudiar si hay forma de devolverlo al Gobierno central. No lo necesito. Llevo todo el día indagando y me he enterado de que esto lo cobramos 130.000 hogares en la Comunidad de Madrid. No podemos cobrarlo el señor Ossorio y yo», se ha excusado en declaraciones a la Ser. Ha esgrimido que en un primer momento se lanzó contra Ossorio «por indignación», para a continuación, enterarse de que también había llegado a su hogar. Ha explicado que le costó «llegar al recibo» de una ayuda que recibió en diciembre de 2022: «No tenía ni idea de que lo estaba recibiendo, es que no lo pone», se ha justificado.

Los 13.000 € que ya tuvo que devolver

Lo cierto es que no es la primera vez que a Mónica García se le descubren movimientos que llaman la atención en sus cuentas. Hay que recordar que ya en 2021, la líder de Más Madrid tuvo que devolver la cantidad de 13.000 euros que había cobrado de la Asamblea de Madrid irregularmente mientras estaba de baja laboral. En aquel momento, la dirigente izquierdista justificó aquellos cobros en que eran un «error administrativo» cuando, al igual que ahora, trascendió lo que había cobrado.

Sin embargo, tal y como explicó OKDIARIO, de error administrativo no había nada. La líder de la oposición a Ayuso en la Comunidad de Madrid cambió su régimen de cobros durante una baja laboral como anestesista en el Hospital 12 de Octubre por una fractura en un codo. García tenía antes de su baja un sueldo de 1.246,27 euros al mes como trabajadora a tiempo parcial más un extra de 1.486,69 por su entonces condición de portavoz adjunta de Más Madrid. Lo que hizo durante su baja fue variar de forma irregular su régimen, registrando su actividad en la Asamblea de Madrid como de dedicación única, de modo que su sueldo aumentaba así a 3.573,53. Como esa dedicación única no era tal, y así tuvo que reconocerlo ella misma, García tuvo que acabar devolviendo los 13.000 euros que había cobrado de forma irregular.