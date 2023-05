Reyes Maroto, ex ministra de Industria, Turismo y Comercio, enlazará la indemnización por cese del Gobierno de España con su sueldo como concejal de Madrid. Tal como avanza OKDIARIO, la apuesta fuerte de Pedro Sánchez para las elecciones municipales del 28M en la capital ha tramitado la solicitud para no perdonar ni un euro y seguir cobrando el 80% de su nómina durante un máximo de 24 meses.

En lugar de dimitir de su puesto como ministra en noviembre, cuando se conoció que sería candidata, Maroto ha compaginado su agenda oficial y sus compromisos del partido durante cuatro meses. Finalmente, en abril se realizó la sustitución de ella y de Carolina Darias, titular de Sanidad. José Manuel Miñones asumió la cartera de esta última y Héctor Gómez la de Industria. Durante las críticas constantes de sus rivales políticos, ambas ministras han cobrado respectivamente 26.471 euros del Estado como ministra a media jornada y candidatas del PSOE a la Alcaldía de Madrid y de las Palmas de Gran Canaria.

En este punto, tal como confirman fuentes oficiales a OKDIARIO, la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda ha recibido la petición de indemnización de Maroto y se ha aceptado. Recibirá el 80% de su sueldo mensual como ministra con un tope de 24 meses. En todo caso, estas cuantías no se pueden compaginar con otros ingresos. En el caso de que por malos resultados electorales no llegue a tomar posesión de su acta, podría vivir cómodamente dos años con 63.532 euros en total, distribuidos en mensualidades de 4.538 euros en 14 pagas hasta abril de 2025.

Maroto disfruta de una situación económica ciertamente cómoda. Tal como declaró en 2021, dispone de 275.569 euros en bienes inmuebles, 156.425 euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro, 2.097 euros en seguros de vida y planes de pensiones, 12.000 euros en otros bienes económicos y sólo un pasivo (deudas y obligaciones) de 70.369 euros.

La ex ministra quiere ser alcaldesa de Madrid, pero curiosamente no vive en la capital, ya que disfruta y reside en una casa en el municipio de Alcorcón. Nació en Medina del Campo (Valladolid) pero no tardó en llegar a la Comunidad de Madrid a estudiar y trabajar. Vive con el ingeniero Manuel Pisonero, con el que tiene dos hijos. Entró en política en 2015 de la mano de Ángel Gabilondo en la Asamblea de Madrid.

Con la decisión de pedir la paga para ex altos cargos, Maroto se suma a otros cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que también han pedido esta remuneración que se recibe sin tener que trabajar. En 2022 la lista la integraron: Inés Bardón, ex secretaria de Estado de Hacienda; Roberto Sánchez, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras; Manuel Rodríguez, ex secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear; Josep Serena, ex presidente del Consejo de Seguridad Nuclear; y Paz Esteban, ex secretaria de Estado Directora del CNI.

En 2021, pidieron estas indemnizaciones Irene Lozano, ex presidenta del Consejo Superior de Deportes; Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno; Isabel Celaá, ex ministra de Educación y Formación Profesional; Cristina Gallach, ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe; Arancha González Laya, ex ministra de Asuntos Exteriores; Noelia Vera, ex secretaria de Estado de Igualdad; Pedro Duque, ex ministro de Ciencia; Iván Redondo, ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Hana Jalloul, ex secretaria de Estado de Migraciones; y Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Algunos de ellos, tras encontrar una salida profesional, renunciaron a estos importes sin agotar los 24 meses. En España sólo tienen pensión vitalicia los ex presidentes del Gobierno tras una decisión de Felipe González y en varias comunidades autónomas tienen algún beneficio económico sus ex líderes regionales.