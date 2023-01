Almeida: «Reyes Maroto lleva un mes y medio de candidata y aún no la hemos visto en esta ciudad»

A José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) le ponen difíciles las cosas sus aliados de Vox negándose a aprobar los Presupuestos y sencillísimas sus adversarios del PSOE con la designación de la cuasiclandestina y anticarismática Reyes Maroto como candidata a la Alcaldía. Al final, va a ser verdad que la política hace extraños (e involuntarios) compañeros de cama.

PREGUNTA.- ¿Quién es Reyes Maroto?

RESPUESTA.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo. Y que acaba de cesar a toda la cúpula directiva de su ministerio. Debe de ser por la extraordinaria trayectoria de gestión que ha llevado a cabo. Yo he escuchado a Reyes Maroto presumir de su gestión. En ese caso, lo normal sería premiar al equipo, no cesarle.

P.- Y, ¿qué le parece la dimisión de su jefe de campaña, Luis Arroyo, antes de comenzar la propia campaña?

R.- Conozco a Luis Arroyo, tengo muy buena relación con él y entiendo perfectamente la decisión que ha tomado. También leí el otro día que Reyes Maroto tiene a un paso de la imputación a un jefe de gabinete y a un secretario de Estado. Supongo que, si finalmente cristaliza esa imputación, dará las explicaciones oportunas. Y no porque yo no crea en el derecho a la presunción de inocencia, que creo en él, sino por el doble rasero de la izquierda. ¿Se imagina que yo tuviera a un jefe de gabinete o un director general a un paso de la imputación? Me tendría que ir a vivir a Marte.

P.- La señora Maroto, ¿conoce Madrid? Ella es vecina de Alcorcón y lo lógico hubiera sido presentarla a alcaldesa en esa localidad. ¿Cree que conoce la ciudad?

R.- Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si Reyes Maroto quiere ser candidata al Ayuntamiento de Madrid. Lleva un mes y medio y todavía no la hemos visto en esta ciudad, ni escuchado una sola idea. Creo que ha venido forzada por obediencia debida a Pedro Sánchez tras un proceso de descarte importante, porque hubo numerosas personas que antes le dijeron que de ninguna manera serían candidatos: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Calvo, José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Félix Bolaños, Luis García Montero…

P.- O sea, que es la octava de la lista.

R.- La octava, que sepamos. Y es la única que, por obediencia debida a Pedro Sánchez, ha dado el paso. El otro día sacaba un desafortunado tuit echándome en cara la gestión de Filomena. En ese momento yo hablé con Pedro Sánchez, con Grande-Marlaska, con Robles, con Ábalos, pero nunca hablé con Reyes Maroto. Porque ni estaba ni se la esperaba.

P.- Y, ¿qué le parece que no haga ningún acto público con periodistas, que no se someta a preguntas, que sólo vaya a agrupaciones locales del Partido Socialista? ¿Eso por qué? ¿Porque no se conoce la asignatura de Madrid?

R.- Porque Madrid es lo suficientemente complejo como para aprendérselo en sólo un mes y medio siendo ministra al mismo tiempo. Creo que los madrileños se preguntan si, en una ciudad de 3.300.000 habitantes y con 5.000 millones de Presupuesto, una candidata puede ser ministra al mismo tiempo, con todas las responsabilidades y los viajes que eso conlleva. Al día siguiente de nombrarla candidata, se fue a Corea. Desconocemos completamente cuál es su idea para Madrid, más allá de que tiene que ser una ciudad progresista y feminista, sostenible y resiliente.

P.- ¿Qué le parece moralmente una política que organizó esa campaña falsaria de la navajita y esa fotocopia en la que aumentaba su tamaño, como si fuese el machete de Rambo o de Indiana Jones? La Policía sabía desde el principio que el remitente era un enfermo mental que estaba fichado. Sin embargo, el Gobierno organizó toda una campaña sobre un supuesto ataque fascista.

R.- Esa foto la va a perseguir toda la vida. Con que hubiera mirado el remitente del sobre ya hubiera podido averiguar quién era. Reyes Maroto es el sanchismo y la forma de Pedro Sánchez de entender la política, que nadie lo dude. Es una discípula predilecta, una alumna aventajada de Pedro Sánchez. En un Gobierno que ha tenido más de 40 ministros en apenas cinco años, ha sido ministra desde el primer día. Con la foto de la navaja, escenificó la forma de entender la política de Pedro Sánchez.

P.- ¿Cómo definiría la filosofía de hacer política de Pedro Sánchez?

R.- Yo diría que es el ejercicio del poder a toda costa, por encima de cualquier consideración.

P.- ¿Cómo ve a Rita Maestre?

R.- Su único objetivo es quedar por delante de Reyes Maroto y ser la primera fuerza de la izquierda en Madrid. No tiene más objetivo.

P.- ¿Y a Vox?

R.- El problema es que para Javier Ortega Smith es muy difícil compatibilizar sus funciones de secretario general, diputado y portavoz en el Ayuntamiento. Ha identificado que su adversario es el Partido Popular y no la izquierda. Y eso es un error tremendo. Entiendo que tenga diferencias con el Partido Popular o conmigo. Pero lo normal es que se sienta más cerca de las tesis del PP que de la izquierda. Y pongo el ejemplo de los Presupuestos. Para que los Presupuestos no hayan salido adelante ha tenido que votar con Rita Maestre. Yo no sé si el votante de Vox entiende eso. Para tumbar la Ordenanza de Movilidad votó a favor de la enmienda a la totalidad de Maestre, que implicaba extender el Madrid Central de Manuela Carmena a todos los distritos de dentro de la M-30. Ha defendido un peaje para entrar en la ciudad, sin discriminación por capacidad económica. El que va en un Porsche Eco Cayenne pagaría el mismo peaje que el currito que viene de Fuenlabrada a trabajar a Madrid.

P.- ¿Qué le parece la actuación de Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid, donde también ha vetado los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso?

R.- Rocío Monasterio presentó unas enmiendas fuera de plazo, por un valor de 70 millones de euros en un Presupuesto de 25.000 millones. ¿Alguien entiende que se vote no a unos Presupuestos de 25.000 millones cuando tu única discrepancia son 70? El problema de Vox, con Rocío Monasterio y con Javier Ortega Smith, es que no han entendido que el verdadero adversario de Madrid no es ni Isabel Díaz Ayuso ni José Luis Martínez-Almeida. Es Pedro Sánchez y las políticas de la izquierda. Y esa decisión de tumbar los Presupuestos de la Comunidad y del Ayuntamiento ha levantado una sonrisa en el Palacio de La Moncloa. Les invitaría a una reflexión para que entendieran que por encima de la inquina política hacia la presidenta o el alcalde está preservar Madrid de las políticas del sanchismo. Ése es un interés superior que nos debería unir. Desgraciadamente, Vox se ha guiado por una pulsión electoral que ha impedido aprobar unos Presupuestos que objetivamente eran buenos.

P.- ¿ Cree que Santiago Abascal está detrás de esa decisión?

R.- Serán ellos los que lo tendrán que explicar. Yo diría que han actuado por separado. Creo que se podrían haber agotado otras vías de comunicación, y puede que hayan tomado una decisión de manera autónoma en Madrid.

P.- Hablemos de Ciudadanos. Ahora está de moda incorporar a un partido que tiene cero escaños en Andalucía, en Castilla y León, en Madrid. ¿Usted va a fichar a gente de Ciudadanos para su candidatura? ¿Tal vez a Begoña Villacís de número dos?

R.- Creo que los madrileños tienen la convicción de que este Gobierno ha funcionado bien. Dos partidos distintos hemos sabido gestionar una ciudad tan compleja como Madrid, en momentos difíciles. Por tanto, mi agradecimiento no sólo a los concejales del Partido Popular, sino también a los de Ciudadanos, incluyendo a Begoña Villacís. Pero tengo que ser lo más respetuoso posible con el difícil proceso interno que está viviendo Ciudadanos y no me corresponde hacer juicios sobre qué es lo que tiene que pasar con este partido. El PP tiene que ser un partido de base ancha. ¿Esto quiere decir que hay que fichar automáticamente a todo el mundo? Ésa es una cuestión que dependerá en gran medida de la dirección nacional.

P.- Pero, usted es consciente de que Begoña Villacís es la única persona de Ciudadanos a quien las encuestas le dan representación parlamentaria. La de OKDIARIO, cuatro concejales. Por la ley electoral, las posibilidades de lograr la mayoría absoluta serían mayores si fuesen de la mano.

R.- El reagrupamiento del voto en el centroderecha es fundamental para luchar contra el sanchismo. Y ese reagrupamiento viene del Partido Popular y tenemos que trabajarlo. Ahora bien, durante mucho tiempo hemos hecho ofertas a Ciudadanos y se ha negado sistemáticamente. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno han demostrado que los madrileños, los andaluces y creo que en el futuro, todos los españoles, pueden agruparse en torno al único partido que es capaz de aglutinar al centroderecha; pero también a los desencantados con el socialismo de Pedro Sánchez. Lo que tenemos que hacer es reagrupar el voto en torno al PP y, a partir de ahí, contar con talento. Pero, ¿cuáles son las personas? No me corresponde entrar en ese debate en público.

P.- Pero, ¿estaría dispuesto a integrar a algún concejal de Ciudadanos en su candidatura?

R.- Usted lo que me está preguntando es si estoy dispuesto a integrar a Begoña Villacís (risas). Todo el mundo sabe el aprecio personal que nos tenemos y la sintonía con la que hemos funcionado a lo largo de todos estos años, pero no soy quien debe dar pábulo a estos debates. En todo caso, es una decisión que también Begoña Villacís ha descartado en público en numerosas ocasiones…

P.- Pero no lo vería con malos ojos…

R.- Le digo una cosa: las elecciones se convocan el 3 de abril, y hasta dos semanas después no hay que hacer las listas. Todavía queda mucho tiempo. ¿Usted sabe la cantidad de cosas que pasan en tres meses y pico como para estar pensando ya en las listas?

P.- Y si no, ¿a quién va a llevar de número dos en su candidatura?

R.- Es una cuestión que en su momento se tendrá que ver. Los 14 concejales que me han acompañado han hecho un gran trabajo en circunstancias muy difíciles. Voy a defender al equipo que tenemos en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que vamos a crecer y podremos incorporar a nuevas personas.

P.- ¿Su número dos será una mujer?

R.- Será alguien que tenga la capacidad y la valía suficiente para ser número dos. En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid yo tenía la capacidad de nombrar a cinco personas. Cuatro son mujeres. Pero la verdad es que cuando las nombré no caí en que eran mujeres. Eran las personas adecuadas para ser delegados de área del Ayuntamiento de Madrid. Y el número dos será una persona con la suficiente valía y capacidad para las responsabilidades que eso supone.

P.- ¿Está preocupado por el auge brutal de la criminalidad de las bandas latinas? ¿Cree que la delegada del Gobierno está haciendo lo que le toca?

R.- El año pasado fue preocupante, se ha generado inseguridad y hay que hacer un esfuerzo especial. Nos hemos puesto a disposición de la Delegación del Gobierno, le hemos ofrecido todos los recursos de la Policía Municipal y es una cuestión que debemos enfocar desde un ámbito de Seguridad Ciudadana, que es competencia de la Delegación. Yo tengo una buena relación con la delegada del Gobierno.

P.- Pero es evidente que las cifras no acompañan, con lo cual no se están haciendo las cosas correctamente.

R.- Está claro que tenemos que incrementar los esfuerzos. Madrid es conocida en todo el mundo por ser una ciudad segura, y esto no puede romperse por las bandas latinas. En numerosas ocasiones le he dicho a la delegada del Gobierno que hay que reforzar los medios, incorporar los agentes que sean necesarios. Y lo que hay que hacer, y que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere, es levantar el veto a incrementar la Policía Municipal. Madrid tiene aproximadamente 5.900 policías municipales sobre una plantilla objetiva de 7.000. Tenemos capacidad presupuestaria para dotar esas 1.100 plazas de policías que no nos permite el Gobierno de Pedro Sánchez.

P.- ¿Por qué cree que no permite que Madrid tenga esos 1.100 policías municipales más?

R.- Lo desconozco. Teniendo en cuenta que Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid y nadie ha tratado peor a Madrid puede que haya un cierto resentimiento. Si hay un modelo político de libertad, tolerancia y crecimiento, de sociedad civil fuerte y de fortalecimiento institucional que se opone al de Pedro Sánchez, es el de Madrid. Sánchez está demostrando un resentimiento político hacia Madrid con numerosas medidas para perjudicarnos. Le pongo un ejemplo: en los Presupuestos Generales, que destinan una cantidad per cápita inferior a otros territorios, a Madrid le computan como inversión las encuestas que hace José Félix Tezanos en el CIS, porque el CIS está en Madrid.

P.- ¿Cómo están sus relaciones con Isabel Díaz Ayuso? Yo he podido comprobar que siempre han sido francamente buenas, incluso en su época dura con Pablo Casado.

R.- Pues usted las ha definido. Son relaciones muy buenas. Primero, porque se fraguaron en una época muy complicada, que fue cuando nos nombraron candidatos y que fue además particularmente machista contra Isabel Díaz Ayuso. Después tuvimos la pandemia, además de todo lo que hemos tenido que aguantar en esta legislatura tan complicada. ¿Usted recuerda alguna legislatura con menos discrepancias entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid? Porque yo no recuerdo ninguna.

P.- Yo recuerdo que cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad siempre tenía líos con Álvarez del Manzano. O Esperanza Aguirre y Gallardón…

R.- Dos grandes personalidades, grandísimas figuras políticas. Pero lo cierto es que, en esta legislatura, no ha habido ninguna discrepancia ni enfrentamiento. Y eso no sólo es porque tenemos dos grandes equipos. Es porque nos llevamos bien y tenemos una muy buena relación. Yo le tengo que agradecer a la presidenta que, en los momentos más difíciles, siempre haya confiado en mí. Lo hizo con el caso del presunto espionaje, cuando dijo que estaba segura de que no tenía nada que ver, o con el de las mascarillas, cuando, ante la jauría de la izquierda, dijo que ponía la mano en el fuego por mí. Y eso no lo voy a olvidar. En momentos difíciles, sacó la cara por mí. Somos un gran ticket electoral para las elecciones de 2023. Los dos tenemos muy claro que queremos servir a España y que la mejor forma de hacerlo es servir a Madrid, lograr una gran victoria electoral y ayudar a que Alberto Núñez Feijóo vaya a La Moncloa.

P.- El caso de las mascarillas ha quedado en nada. ¿Qué le responde a esa izquierda que le llamaba corrupto, a los medios que le señalaban como un maleante?

R.- Ésa es la forma contaminante de entender la política que tiene una gran parte de la izquierda en España en estos momentos, que no reconoce al adversario, que intenta destruirle personal y políticamente, que trata de forma sectaria a cualquiera que no piensa igual. Los tres principales responsables de compras del Gobierno de Pedro Sánchez están imputados, pero no hay ningún alto cargo ni persona relacionada con el Ayuntamiento de Madrid que esté imputada por el caso de las mascarillas. Es el ejemplo, insisto, del grave problema político que tenemos en España en estos momentos. Nunca hemos atravesado una situación tan delicada desde la aprobación de la Constitución de 1978.

P.- ¿Cómo llegaron Luis Medina y su compañero Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid? Porque se han contado tantas historias…

R.- Pues como llegaron tantas personas que en aquellos momentos hicieron ofrecimientos al Ayuntamiento de Madrid para conseguir material sanitario en una situación desesperada. Llegaron a través de una conocida de un familiar mío, que no conocía al señor Medina, como ha quedado acreditado. Le dijo que conocía a una persona que decía que podía conseguir mascarillas y mi primo se limitó a darle una dirección de correo electrónico oficial y genérica, donde entraron todos los ofrecimientos que se recibían en este Ayuntamiento. PSOE, Podemos y Más Madrid han pedido la imputación de mi familiar, se las ha rechazado el Juzgado y la Audiencia Provincial. Pero, como dije en su momento, ¿saco los whatsapps de algún concejal del Partido Socialista que me ofreció los servicios de alguna persona que me podía proporcionar el material sanitario? No, no los sacó porque lo hizo con la mejor fe en un momento tan difícil. Todo lo que dijimos desde el primer momento ha quedado confirmado por la investigación de la Fiscalía y en sede judicial. Y también ha quedado confirmado que el único proyecto que tiene la izquierda es destruir políticamente al adversario como forma de ejercer el poder. Y ésta es una particularidad del sanchismo.

P.- Y, ¿qué responde a los que siguen insistiendo en que compraron esas mascarillas a Luis Medina y a su socio a precio de oro, y luego ellos se compraron Ferraris, Porsches, Rolex o barcos de lujo?

R.- Que en aquel momento no había mercado y, por tanto, definir el precio de una mascarilla era francamente complicado. Y, por cierto, el Gobierno compró mascarillas más caras, y también gobiernos autonómicos como el de Cataluña.