El restaurante de Madrid que ha conquistado a media Italia: tiene la carbonara perfecta y cuesta menos de 7 euros

De entre los muchos restaurantes que podemos encontrar en Madrid, sólo algunos consiguen algo muy difícil: llamar la atención sin necesidad de grandes campañas ni locales espectaculares. Y en este contexto nos encontramos con Pecorilo, un restaurante especializado en pasta que en cuestión de meses ha logrado convertirse en el local de moda que nadie se quiere perder. ¿La clave de su éxito? la pasta fresca, hecha con recetas tradicionales y servida a un precio que sorprende a cualquiera.

Lo curioso es que no hablamos de un sitio escondido en la periferia, sino de dos locales en pleno centro, donde los precios suelen dispararse. Pero aquí ocurre lo contrario. Por menos de siete euros puedes sentarte a comer un plato de pasta recién hecha y sentir que, de alguna manera, te has trasladado a una trattoria romana. La clave está en la honestidad del producto y en el cariño con el que se prepara cada receta. Ese equilibrio entre calidad, sabor y precio ha hecho que muchos italianos que viven en Madrid lo recomienden sin dudar. También los turistas se han dejado atrapar, sorprendidos de encontrar en una capital tan bulliciosa un rincón donde la carbonara sabe como en casa. Pecorilo no promete lujos, pero sí garantiza algo que para muchos es más valioso: comer bien sin gastar más de la cuenta.

El restaurante de Madrid que ha conquistado a media Italia

El encanto de Pecorilo está en que no pretende abarcarlo todo. Su carta gira en torno a la pasta, preparada al momento, y eso se nota desde el primer bocado. Entre los favoritos, el plato que ha hecho correr la voz es la carbonara auténtica, elaborada como debe ser, con yema de huevo, guanciale y queso pecorino. Cuesta 9,90 euros, pero muchos coinciden en que es de las mejores que se pueden comer en Madrid.

No faltan otros clásicos como el pomodoro (6,90 €), la boloñesa (8,90 €) o la amatriciana (9,90 €), que es otra de las estrellas para los que disfrutan de sabores intensos. Si lo que apetece es algo distinto, la cacio e pepe (10,50 €) o la versión con trufa y setas (11,90 €) son opciones que sorprenden. El punto fuerte está en que, sea cual sea la elección, la pasta siempre llega en su punto justo y con salsas que no parecen hechas con prisas.

Una opción para todos los públicos

Parte del éxito de este restaurante de Madrid está en que no se limita a un público concreto. Sus precios hacen que sea una alternativa perfecta para una comida rápida entre semana, pero también para una cena más especial. Las raciones son abundantes, por lo que muchos optan por compartir varios platos y probar distintas recetas. Incluso los niños tienen un menú adaptado por 5,90 euros, algo difícil de encontrar en restaurantes de este estilo en pleno centro de Madrid.

El ambiente acompaña. Sin caer en lo recargado, cada local conserva un aire informal y cercano, lo justo para sentirse cómodo tanto en pareja como con amigos. Y quienes prefieren disfrutar en casa también tienen la opción de pedir para llevar o a domicilio, lo que ha ampliado aún más el alcance de este pequeño fenómeno gastronómico.

Más allá de la pasta: los postres caseros

Aunque el gancho inicial está en los platos de pasta, muchos clientes coinciden en que merece la pena dejar sitio para el postre. El tiramisú, con un precio de 6,50 euros, se ha convertido en uno de los imprescindibles de la carta. Cremoso, equilibrado y con ese sabor clásico que no falla. Para los más golosos, los ravioli rellenos de chocolate (7,80 €) son la sorpresa que nadie espera en una trattoria, pero que acaba convenciendo.

Las bebidas tampoco se quedan atrás en cuanto a precios ajustados. Desde una cerveza artesanal La Sagra por 2 euros hasta refrescos y tés, la carta de bebidas acompaña sin que la cuenta suba mucho. Otro detalle que refuerza esa idea de que aquí lo importante es disfrutar de la experiencia sin preocuparse demasiado por el gasto.

Dónde encontrar Pecorilo en Madrid

El éxito del concepto ha hecho que Pecorilo cuente ya con dos locales en el corazón de Madrid. Uno de ellos está en la Plaza de Pedro Zerolo, número 1, en pleno barrio de Chueca. El otro, en la Calle de la Victoria, número 8, muy cerca de Sol. Ambos espacios mantienen el mismo espíritu: buena comida, ambiente desenfadado y la posibilidad de comer en el local, recoger el pedido o recibirlo en casa.

Que un restaurante con una propuesta tan simple haya conseguido enamorar a tantos italianos que viven o visitan Madrid no es casualidad. Al final, lo que diferencia a Pecorilo es esa fórmula difícil de encontrar en una gran ciudad: calidad, autenticidad y precios ajustados. Una combinación que explica por qué, poco a poco, este pequeño local se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan una buena carbonara sin tener que volar a Roma.