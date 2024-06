El repaso de Corral a una antitaurina de Más Madrid: «Usted organizaba novilladas cuando era concejala»

La diputada de Más Madrid, María Luisa Escalante, ha sacado este jueves durante el Pleno de la Asamblea unas banderillas de toreo para denunciar que son «un instrumento de tortura». Una performance nada reseñable tratándose de un miembro de esta formación, aunque, en este caso se trata de una gran incongruencia. Así lo ha señalado el diputado popular, Pedro Corral, que ha recordado a la de Más Madrid que mientras ella era la responsable de cultura del Ayuntamiento de Talamanca del Jarama se organizaban las novilladas que ahora tanto critica.

«¿Saben ustedes lo que es esto? Ustedes lo llaman banderillas, nosotras, instrumento de tortura, provisto de un arpón punzante y afilado de 8 centímetros con un único fin, hacer daño y clavárselo a un animal vivo, algo que duele. Con el fin de que los taurinos disfruten con su culo plantado en el tendido. ¡Basta ya! Esto hace daño. Esto es horroroso, esto duele, ¿lo han probado?», ha declamado la diputada de Más Madrid durante el debate de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a proteger la tauromaquia.

Tras estas declaraciones ha sido el turno del diputado Pedro Corral, que ha escenificado un claro repaso a la parlamentaria madrileña. Así, Corral ha señalado que entre 2015 y 2019, Escalante fue primera teniente de alcalde de Talamanca de Jarama por el partido Si Se Puede Talamanca, ocupando también el puesto de concejal de Educación, Cultura y Participación Ciudadana. «En las fiestas patronales del pueblo, en abril, dedicadas a la Virgen de Fuensanta, hay encierros y novilladas donde se da muerte a los animales», ha resaltado Corral, mientras mostraba en la Asamblea los carteles de las novilladas en Talamanca durante el periodo que la ahora diputada de Más Madrid estaba en el Consistorio.

La vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, ha pedido a la Escalante que retirara las banderillas del atril. Durante unos segundos, la diputada se ha resistido y ha continuado hablando con el micrófono apagado y gesticulando con las banderillas en la mano pero, finalmente, ha hecho caso a los requerimientos de la presidencia y ha guardado las también llamadas alegradoras taurinas.

Se trata de la misma diputada que en el Pleno del pasado 16 de mayo comparó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la cabra de la legión. «Si su referente es la señora Ayuso subida al púlpito, que parece la cabra de la legión, no me extraña que no tengan miedo a hacer el ridículo más espantoso», afirmó, en referencia a «esa panda de viejóvenes del bochornoso vídeo» de promoción de los toros que lanzó la Plaza de Toros de Las Ventas hace unos días.