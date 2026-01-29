En Usera ya se empieza a notar que se acerca el Año Nuevo Chino. Y como suele ocurrir, no es una celebración cualquiera si bien la edición 2026 lleva preparándose desde hace meses ya que este año, el programa es más largo y con más actividad repartida por plazas, centros culturales y bibliotecas. De este modo, la capital vuelve a mirar hacia el sur para seguir una fiesta que, poco a poco, se ha convertido en una cita fija del invierno madrileño por lo que si no te quieres perder nada, este es el programa completo del Año Nuevo Chino 2026 en Madrid: todos los eventos, actividades y fechas clave.

Lo que empezó como una celebración casi vecinal ha ido creciendo hasta el punto de movilizar a miles de personas. En el programa del Año Nuevo Chino 2026 podemos encontrar talleres para las familias, exposiciones que se prolongan varias semanas y un mercadillo que cada año gana más seguidores. Se nota también la participación de colegios y asociaciones, que han ido incorporando la fiesta a sus calendarios y que este año llegan con nuevas propuestas. Y luego está el gran reclamo en forma de desfile. Cada edición reúne a más público y a más artistas, y la de este año, dedicada al Caballo de Fuego, promete una puesta en escena todavía mayor. Dragones, carrozas, música, acróbatas y grupos de estudiantes que llevan semanas preparando sus creaciones. El desfile es el punto fuerte del programa, pero la agenda es lo bastante amplia como para que cualquiera encuentre algo que le encaje.

Programa completo del Año Nuevo Chino 2026 en Madrid

Por el momento no se ha dado a conocer el programa oficial dado que no se desvela hasta comienzos de febrero. De todos modos os lo ofreceremos en cuanto se sepa y hacemos un repaso al que fue programa de año pasado para que nos hagamos una idea de cómo va a ser.

Acto de inauguración del Año Nuevo Chino de la Serpiente. Carpa en la explanada de la Junta Municipal de Usera

Carpa en la explanada de la Junta Municipal de Usera Exhibiciones culturales de asociaciones chinas. Carpa escenario en Usera

Carpa escenario en Usera Sabores y artes de China, espacio gastronómico y mercadillo. Carpa en Usera

Carpa en Usera Muro de los deseos. Valla de la Junta Municipal de Usera

Valla de la Junta Municipal de Usera Talleres infantiles. CEAC Maris Stella

CEAC Maris Stella Espectáculo de fuegos artificiales. Parque Pradolongo

Parque Pradolongo Taller de meditación. Centro Cultural de Usera

Centro Cultural de Usera Gran Desfile del Año Nuevo Chino.

El gran desfile del Año Nuevo Chino: recorrido, horarios y qué ver

El desfile se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios del invierno madrileño y Usera vuelve a ser el escenario central. Este año, la organización prevé más de mil participantes entre compañías artísticas, asociaciones culturales, escuelas y colectivos ciudadanos. Su recorrido atraviesa el corazón del barrio, empezando en la calle Marcelo Usera y finalizando en la avenida de Rafaela Ybarra. Son casi tres horas de espectáculo continuo en el que se mezclan tradición, música y una enorme variedad de colores.

Las carrozas chinas como de costumbre, aparecerán decoradas (imaginamos que con motivos que hagan referencia al caballo que es el animal del horóscopo chino de este 2026) y se intercalarán con comparsas de la comunidad china en Madrid, mostrando danzas típicas, coreografías y trajes tradicionales como los qipao o diseños que evocan diferentes dinastías. También participan estudiantes del Instituto Confucio y de varios colegios del distrito. Muchos de ellos desfilan con linternas en forma de flor de loto o con manualidades elaboradas en talleres celebrados los días previos.

La música es parte fundamental del ambiente. Tambores, gongs y platillos acompañan a los icónicos dragones y leones, que avanzan movidos por decenas de bailarines. El desfile incluye también acróbatas, artistas marciales, zancudos y personajes que enseñan al público cómo felicitar el Año Nuevo en chino o explican costumbres relacionadas con la fiesta. Es un evento pensado para disfrutarlo en familia y que cada año atrae a miles de personas de todos los puntos de Madrid.

Actividades destacadas para familias

El programa suele poner un énfasis especial en actividades familiares: cuentacuentos, talleres de manualidades, creación de máscaras, marionetas, serpientes de papel y rutas botánicas. Son propuestas gratuitas, repartidas en distintos centros culturales de Usera, que acercan la cultura china a los más pequeños mediante juegos y creatividad.

Los talleres permiten que los niños participen de manera activa en la fiesta y muchas de sus creaciones acaban desfilando en el gran desfile.

Exposiciones y talleres del Año Nuevo Chino

Para quienes buscan una aproximación más artística, destacan las exposiciones que por el momento no se han detallado. Además, seguramente este año se repetirán los talleres de caligrafía, máscaras, meditación y artes escénicas para completar un programa muy variado que permite conocer distintas prácticas culturales sin salir del barrio.

La celebración oficial en Madrid no tiene fechas todaví, aunque el año nuevo se celebra el 17 de febrero y este año está dedicado al Año del Caballo, un signo que en la tradición china se asocia a la energía, el movimiento y los nuevos comienzos. Usera vuelve a convertirse en el principal punto de encuentro de la festividad, con actividades repartidas por todo el distrito y una participación creciente de asociaciones, centros culturales y vecinos. La cita, que ya forma parte del calendario cultural madrileño, consolida su papel como una de las celebraciones invernales más reconocibles de la ciudad.