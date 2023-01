Reyes Maroto ha cometido un error este viernes en su discurso en Fitur. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha asegurado que aborda «el desafío de llegar a la Alcaldía de la Comunidad de Madrid». Sin embargo, el PSOE ha apostado por ella para alcanzar la Alcaldía de la ciudad de Madrid. La candidata socialista en lugar de hablar del Ayuntamiento de Madrid cita a la «Comunidad de Madrid» que lidera Isabel Díaz Ayuso.

La ministra ha usado este viernes una vez más su puesto en el Gobierno de España para impulsar su campaña electoral. No obstante, ha patinado a la hora de definir su objetivo. Además, ha sorprendido al justificar que ganará las elecciones por un curioso indicativo: «Se me nota en la mirada». Decenas de internautas han bromeado con ese presagio y de su baile de cargos: «Que nos lo explique, porque, o llega a la alcaldía, o llega a la Comunidad de Madrid, a ver si no va a saber a lo que se presenta», «Hombre tiene el 100% posibilidades de ganar, ya que debe ser la única candidata para la Alcaldía de la Comunidad de Madrid. Veremos la mirada en mayo» o «No sabe ni dónde va. Pero si se le nota en la mirada, ya está», son algunos de los mensajes emitidos.

«Sólo me queda que despedirme. Es mi último Fitur y, por lo tanto, para mí es una satisfacción. Después de todo lo que hemos pasado, os agradezco vuestro trabajo. Destaco la complicidad que habéis mantenido con el Gobierno de España y con el Ministerio. Por lo tanto, sólo me llevo más que buenas experiencias de estos cuatro años y medio en el Ministerio. Como sabéis, abordo otro desafío que es llegar a la Alcaldía de la Comunidad de Madrid», ha expresado Reyes Maroto en primer término.

«Así que si eso pasa y estoy convencida de que va a pasar, eso se me nota en la mirada, el año que viene seré vuestra anfitriona como alcaldesa de esta maravillosa ciudad. Así que tengo ganas de trabajar por España, por Madrid y espero y deseo, efectivamente, que se cumplan nuestras previsiones, porque creo que nos lo merecemos. España es el mejor país del mundo y muy pronto me escucharéis decir Madrid es la mejor ciudad del mundo. Muchísimas gracias», ha agregado.

Reyes Maroto continúa así con su estrategia de aprovechar los actos oficiales como ministra para darse a conocer como candidata. En lugar de dejar el cargo en el Gobierno para centrarse en recorrer la ciudad y conocer a sus gentes, la ministra sigue viajando por España y por el mundo con recursos públicos. Visitas en las que critica al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. «El proyecto de Almeida está agotado y creo que la ciudad puede desarrollarse con alternativas socialistas. Yo quiero proyectar Madrid en una ciudad moderna con un turismo que atraiga», ha lanzado. Por otra parte, se limita a visitar las agrupaciones socialistas de la capital pero sin avisar a la prensa.

Tierno Galván

Este domingo protagonizará uno de los pocos actos al margen de su agenda oficial como política. Será en un homenaje al penúltimo alcalde del PSOE de la capital, Enrique Tierno Galván, que lideró la Alcaldía de la capital desde 1979 hasta su fallecimiento en 1986.

Por otra parte, la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que si llega a la Alcaldía convertirá a la capital «en el mejor museo del mundo» a través del impulso de las Colecciones Reales, una nueva galería que abrirá este verano. En declaraciones a los medios de comunicación, ha avanzado que si llega a ser alcaldesa firmará un protocolo de colaboración con Patrimonio Nacional para mejorar sus infraestructuras y la movilidad urbana.

El objetivo es desarrollar un nuevo «polo turístico» que conecte este espacio con el Paisaje de la Luz, que ha asegurado que está «en riesgo» por el «macroparking» que se quiere proyectar junto al Hospital Niño Jesús. Maroto quiere «invertir» en la ciudad creando polos de turismo y situar Madrid «a la vanguardia». Considera que en estos cuatro años ha existido «falta de ambición» y que la ciudad ha estado «parada», a pesar de que se han superado los datos prepandemia.

Además, la candidata Reyes Maroto ha valorado que Madrid puede sin duda «liderar el turismo a nivel nacional» desarrollando «un nuevo polo de atracción turística con esa Galería de Colecciones Reales y mejorando la experiencia del destino». «El alcalde ha perdido una oportunidad al no promocionar este nuevo museo en el stand del Madrid». También ha subrayado la importancia de mejorar las conexiones y los vuelos directos de larga distancia con Asia y Estados Unidos, algo que, según dice, ella ha impulsado como ministra de Industria, Comercio y Turismo.