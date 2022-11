La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, elegida por Pedro Sánchez para ser candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, fue estrecha colaboradora de Carlos Mulas-Granados, el que fuera destituido como director de la extinta Fundación Ideas tras conocerse que su ex mujer, Irene Zoe Alameda, había cobrado del laboratorio estrella de los socialistas por trabajos bajo el pseudónimo de Amy Martin durante los años 2010 y 2011. Un escándalo que supuso el principio del fin de dicha fundación, creada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y desguazada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2013.

Se da la circunstancia de que Reyes Maroto fue responsable del Área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar de la Fundación Ideas entre 2011 y 2013, como ella recoge en su currículum oficial. Durante ese tiempo no sólo ejerció dicho cargo muy cerca de Mulas, sino que además escribió varias publicaciones junto a él con el sello del think tank socialista.

Por ejemplo, una de ellas, fechada en 2011, llevó por título Mujer y economía sostenible: balance y perspectivas y fue elaborada por Reyes Maroto, Carlos Mulas-Granados y Asunción Candela. De igual modo, otro trabajo de la fundación Ideas en 2012 denominado Crisis financiera y rescates bancarios en Europa: ideas sobre el caso español fue obra de Maroto, Mulas y un tercero, el actual eurodiputado Jonás Fernández.

En febrero de 2011, el que era vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, el ex ministro Jesús Caldera, presentó también el informe La reforma de las pensiones junto a los propios Maroto y Mulas, que habían participado en su confección.

Y es que la relación profesional entre la futura candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y el ex marido de Amy Martin ya venía de años atrás. No fue que coincidieran por primera vez en la fundación Ideas. Tal y como ha podido constatar OKDIARIO, Maroto y Mulas tienen escritos realizados de manera conjunta desde al menos 2001, es decir, una década antes de que conformaran el el staff de la fundación Ideas.

Maroto y Mulas publicaron en 2001 el documento de trabajo Duration of Fiscal Consolidations in the European Union, elaborado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Por aquel entonces, Maroto era ayudante de investigación en Fedea (lo fue entre 1998 y 2003) y Mulas era presentado en el informe como investigador de la Universidad de Columbia y el Instituto Juan March.

Este trabajo fue galardonado con el II Premio de Investigación Jean Monnet UCM-Uni2 en Economía Europea de 2002. Una ampliación de este paper fue publicada en 2008 en la revista académica Public Choice, siendo Maroto profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y Mulas-Granado de la Complutense.

«Golfo»

Cuando estalló el caso Amy Martin, el entonces secretario de Organización del PSOE y hoy jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa, Óscar López, afirmó en enero de 2013 que había «un golfo que estaba engañando al PSOE y los golfos salen inmediatamente del partido. Así es como actúa el Partido Socialista», subrayó sobre la destitución y el expediente de expulsión de Mulas.

En declaraciones este martes en el Senado, Maroto manifestó que pese a ser natural de Medina del Campo (Valladolid) lleva 25 años en Madrid y espera hacer «un gran proyecto para la ciudad» desde la alcaldía. Sobre la posibilidad de seguir en la oposición si no consigue gobernar, la ministra afirmó que «hay que dar tiempo al tiempo», si bien se definió como «muy perseverante».

Además, respecto a un eventual proceso de primarias en el PSOE madrileño, Maroto se mostró convencida de que será «la candidata de los militantes y las militantes», más allá de contar con el respaldo del presidente del Gobierno y el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. De momento, la ministra continuará con su tarea en el Gobierno hasta el mes de abril o hasta «cuando decida Sánchez», según Lobato.