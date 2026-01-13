Parla sigue en el top diez de las ciudades más inseguras de Madrid. Los últimos datos provisionales publicados de 2025 mostraban un preocupante aumento de las violaciones, los robos, el tráfico de drogas y las okupaciones. Los vecinos de la localidad madrileña afrontan con resignación el aumento de la delincuencia en sus barrios. Con resignación y, cada vez más, con miedo a hablar. «No somos de aquí» o «no sabemos nada» son algunas de las respuestas que recibe OKDIARIO en las calles de Parla.

Parla comenzó 2026 con la agresión, el día 2, a dos hombres en un establecimiento situado en la calle Torrejón. Una de las víctimas sufrió seis puñaladas. «La inseguridad en Parla es un tema que se está complicando cada vez más. En 2024, fue el municipio donde más creció la criminalidad de toda la Comunidad de Madrid», explica el portavoz del Partido Popular en Parla, Héctor Carracedo. «En el municipio hay una deficiencia en cuanto al número de efectivos policiales. Tanto a nivel de Policía Local como de Policía Nacional, que es una cosa que denuncian desde los propios sindicatos policiales». Los policías locales se han manifestado en varias ocasiones ante el ayuntamiento al grito de «¡con Ramón Jurado, estamos abandonados!», en referencia al alcalde socialista de la ciudad.

Los datos provisionales de 2025 no son más alentadores que los que dejó 2024. El municipio madrileño registró un homicidio, 5 asesinatos en grado de tentativa, 38 delitos graves y menos graves de lesiones, 16 agresiones sexuales con penetración, 34 delitos contra la libertad sexual. Hay que destacar que han subido un 23% las violaciones en el ámbito familiar. Los datos señalan que se han registrado 283 robos con violencia o intimidación, 167 robos con fuerza en establecimientos, 49 robos con fuerza en domicilios, 76 sustracciones de vehículos y 22 detenciones por tráfico de drogas.

El Ministerio del Interior es el encargado de dirigir, organizar y coordinar a la Policía Nacional y la Guardia Civil a través del Delegado del Gobierno, Francisco Martín. Además, propone y gestiona el armamento, vehículos y medios materiales de ambos cuerpos. Las policías locales son competencia de los ayuntamientos, aunque es el ministerio el encargado de coordinar la planificación y ejecución de estrategias de seguridad que afectan a nivel nacional. El ministro Fernando Grande-Marlaska es el encargado de decidir si se amplía el número de efectivos.

Feudo del PSOE

El deterioro de Parla también es económico. Parla es uno de los municipios más endeudados de España con apenas 130.000 habitantes. El portavoz del PP, Héctor Carracedo, afirma que los vecinos de Parla «están bastante cansados de que las actuaciones del alcalde estén siempre bajo sospecha». Para el portavoz del PP, «Ramón Jurado cree que está por encima de la ley».

Parla es un viejo feudo del PSOE en la Comunidad de Madrid y foco de polémicas. La familia Jurado lleva años manejando la ciudad. El alcalde Ramón Jurado es hermano de Wilfredo Jurado, que fue, en tiempos de Tomás Gómez, concejal de Urbanismo, Desarrollo Industrial y Desarrollo Local. La alcaldía de Tomás Gómez, con Wilfredo Jurado como su mano derecha, estuvo ya marcada, hace 15 años, por los polémicos proyectos del PAU-5 (que ha retomado ahora Ramón Jurado) y el sobrecoste del tranvía de Parla.

Pese a todo, el alcalde Ramón Jurado ha confiado a su hermano Wilfredo los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. Wilfredo confeccionó una propuesta para modificar el Plan General de Ordenación Urbana, aunque no trabaja en el Ayuntamiento, y ha participado en la redacción de la macroexpropiación del PAU-5. El proyecto beneficiaría, supuestamente, a dos de sus socios, según distintos medios.