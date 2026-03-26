Parece Cádiz pero está en pleno Madrid: el restaurante de playa con el mejor atún de almadraba

El Campero de Barbate llega al barrio de Salamanca en Madrid, ocupando un palacete del siglo XIX. El restaurante mantiene la esencia de su sede gaditana, con platos icónicos como carpaccio de paladar, tostas de atún en salsa kabayaki y guisos de mormo encebollado. La decoración recuerda la almadraba, combinando cerámica, piedra, madera y redes. La carta incluye la mayoría de los cortes de atún, con opciones tradicionales y de temporada.

Fundado en 1978 por José «Pepe» Melero, El Campero nació como una tasca familiar a orillas del mar en Barbate, Cádiz. Casi cinco décadas después, el local se ha consolidado como templo del atún rojo salvaje, con dos Soles Repsol. La cocina está liderada desde 2017 por Julio Vázquez, que entró en el equipo en 2004 y ha sido uno de los principales artífices de que El Campero se haya convertido en sinónimo de excelencia en el manejo del atún. Él también es el responsable de la dirección gastronómica de El Campero Madrid: «Queremos que quien se siente en Madrid sienta que está en Barbate. La experiencia será la misma: el mismo producto, las mismas técnicas y el mismo compromiso con la almadraba. Llevaremos Barbate a Madrid», asegura.

Un restaurante en Madrid con sabor a Cádiz

#SiempreRojo #AtúnRojoSalvaje #Almadraba #PasiónPorElProducto ♬ original sound – NDONGA PRO🖤🌹 @restauranteelcampero Siempre apostamos al rojo salvaje de almadraba. 🔥 En El Campero, no jugamos con medias tintas. Aquí lo tenemos claro: el rojo es nuestra apuesta segura, nuestra pasión, nuestra esencia. Y no cualquier rojo… hablamos del atún rojo salvaje de Almadraba, el rey del mar, el que nos ha enseñado a respetar la tradición y a elevar la gastronomía a otro nivel. Cada pieza que llega a nuestra cocina es historia, sabor y arte. Porque cuando se trata de calidad, no hay atajos: sólo lo mejor, sólo rojo salvaje de almadraba. #ElCampero

«Por primera vez, los madrileños podrán disfrutar de la experiencia completa del restaurante andaluz sin salir de la capital. El Campero llega a Madrid con la misma filosofía, carta y espíritu que lo han hecho legendario: respeto al producto e innovación técnica. Nuestra filosofía va más allá de una tendencia vanguardista, hacia el verdadero significado de la cocina tradicional almadrabera y la dieta mediterránea, sin olvidarnos del bienestar. Respetamos el sabor de los productos de nuestra tierra con nuevas técnicas y recetas de vanguardia. Somos el redescubrimiento de un producto único, sostenible y estacional, como es el atún rojo de almadraba».

Platos de la carta

Para abrir el apetito se ofrecen la lasaña fría de mousse de atún, el akami con ortiguilla, la gilda de tarantela de atún, la tosta de semimojama, el won-ton crocante de atún rojo y el montadito de ijar ventresca en salazón.

La selección de entrantes incluye mojama de atún salvaje de almadraba, hueva curada de atún rojo, combinado de salazones y semiconservas, ajo blanco de piñones con dados de tarantela, ensalada de atún en tataki con sorbete de yuzu y citronela y tosta de atún y trufa.

En el apartado de atún crudo se presentan carpaccio de paladar con sorbete de lima y albahaca, sashimi de lomo, surtido de crudo con tartar, lomo picante, sashimi de lomo y ventresca, tartar de lomo, tartar de ventresca, tataki de lomo negro y lomo picante con wakame y daikon.

Entre los entrantes se encuentran langostino en tempura con alioli de tomate picante, ensalada de bacoreta con burrata, rúcula y tomate, ensalada de caña de lomo con tomate, cebolla y crema de queso, carpaccio de tapín con guacamole, piñones, vinagreta de soja y trufa en versión vegana, carpaccio de carabinero, tartar de calamar con bombón de marisco, caña de lomo ibérica de bellota Joselito, almejas finas a la marinera o al vapor, calamares fritos y croquetas de bacalao o jamón.

En el apartado de entremares, con pescados y mariscos salvajes sujetos a disponibilidad según mercado y existencias, se encuentran gambas blancas cocidas o a la plancha, carabineros, cigalas XXL, pescado de costa al corte, lubina de estero preparada a la sal, a la plancha o frita, y pescados salvajes como bocinegro, salmonete, besugo, urta, lubina o romerete.

Entre las preparaciones al fuego y a la brasa se incluyen corazón a la plancha o aliñado, ventresca a la plancha, tarantelo a la plancha, lomo a la plancha, costilla de atún asadas, solomillo de atún con salsa dulce picante, ventresca con salsa de miso y mostaza, y una parrillada de atún que combina ventresca, tarantelo, parpatana y solomillo.

En la sección de memoria de almadraba, dedicada a guisos tradicionales, se pueden encontrar arroz con atún en ración individual, galete estofado, facera (carrillada) con salsa de Oporto, callos de atún, pochas con atún y setas, atún de almadraba en tomate con yema frita, mormo de atún de almadraba encebollado y albóndigas de atún de almadraba con tomate picante.