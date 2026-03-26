El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a partir de las 18.00 horas, desde el Complejo de la Moncloa (Madrid).

En esta comparecencia, se espera que el presidente anuncie cambios tras la salida de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero deja el Gobierno de Sánchez para centrarse en su candidatura a las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo 17 de mayo.

Siga en directo, en streaming, la comparecencia del presidente del Gobierno en OKDIARIO.