Voto por correo para las elecciones de Andalucía 2026: plazo, fechas clave y cómo hacerlo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado elecciones en la comunidad para el 17 de mayo tras una jornada de rumores, justificando su adelanto por la necesidad de estabilidad y confianza económica.

Para la cita, muchos optarán por el voto por correo al no poder acudir personalmente al colegio electoral. El voto por correo es especialmente útil para quienes estarán fuera de su municipio el día de la votación, por motivos laborales, personales o de salud.

Fechas y plazo para votar por correo

Las fechas y el plazo para votar por correo están pendientes de confirmarse y se harán públicos cuando se publique la agenda electoral para las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.

Cómo votar por correo en las elecciones de Andalucía 2026

Para los residentes fuera de España o desplazados temporalmente, el voto por correo requiere de inscripción previa en el censo de Andalucía correspondiente y el procedimiento se realiza a través de consulados u oficinas habilitadas. El voto por correo tiene que enviarse dentro de la fecha límite.

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones de Andalucía

Para pedir el voto por correo, primero hay que acudir a una oficina de Correos y solicitarlo. Para ello, se necesita presentar el DNI original e indicar la dirección donde se quiere recibir la documentación electoral. No se aceptan fotocopias.

La solicitud se remite a la Oficina del Censo Electoral, que anotará la petición. Una vez solicitado el voto por correo, no se podrá votar presencialmente el día de las elecciones. La oficina enviará al domicilio indicado las papeletas, el certificado de inscripción, un sobre dirigido a la mesa electoral y una hoja explicativa con instrucciones. Una vez recibida, se introduce la papeleta elegida en el sobre, se incluye el certificado en el sobre correspondiente y se envía todo por correo certificado a la mesa electoral.

¿Quién puede votar por correo? Requisitos

Cualquier elector inscrito en el censo que no pueda acudir a votar en persona. Los documentos necesarios son el DNI original o cualquier documento válido (pasaporte, permiso de conducir) por la Junta de Andalucía.

Si el elector no puede acudir en persona por enfermedad o incapacidad, puede autorizar a otra, siempre que haya un certificado médico o una autorización notarial o consular. Cada autorización solo sirve para un elector.