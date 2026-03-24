Feijóo elogia el «modelo de éxito» de Moreno y llama a reforzarlo en las próximas elecciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado lo que considera un «modelo de éxito incontestable» en la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno al frente de la Junta de Andalucía, y ha señalado que el próximo 17 de mayo representa una buena ocasión para consolidarlo.

El dirigente popular ha reclamado que la «estabilidad» y la «prosperidad» sigan impulsando el crecimiento de Andalucía. Así lo ha expresado en un mensaje publicado en la red social X, pocas horas después de que Moreno anunciara este lunes el adelanto electoral en la comunidad. «Los andaluces tienen la palabra» ha concluido.

El Partido Popular encara estas elecciones con la intención de conservar la mayoría absoluta que ha mantenido Moreno Bonilla durante la legislatura, además de imponerse a la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ya ha comunicado que abandonará el Ejecutivo en los próximos días para centrarse en la campaña andaluza.

Por su parte, el presidente andaluz ha defendido que la fecha elegida para los comicios es «idónea» para facilitar la «máxima participación posible», así como ha justificado que «ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación».

Moreno ha resaltado que «Andalucía ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad, confianza y en buena convivencia entre los andaluces», y ha realizado un balance de «cuatro años intensos» en los que esta comunidad «ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general».