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Durante la sesión de control parlamentario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó ante la cámara con un rostro que contaba más historias que sus palabras. Los pómulos marcados, las ojeras profundas y la delgadez extrema dibujaban un mapa de estrés, tensión política y desgaste acumulado. Lo que fue un semblante firme y atlético parece hoy un testimonio de ocho años al filo del poder, donde cada escándalo y cada decisión para escapar de esas situaciones han dejado su huella en un Sánchez que un día encandiló con su porte a la sociedad.

Expertos en estética y medicina explican que no se trata sólo de cansancio: la pérdida de volumen facial y los signos de envejecimiento prematuro son visibles, y hablan de un cuerpo y una mente exigidos al límite. La imagen de Sánchez, entre política y biología, desafía cualquier narrativa simplista: es el precio físico del escándalo y el poder. Otros especialistas nos han asegurado que la extrema delgadez provocada por el ejercicio excesivo y una restricción alimentaria se denomina comúnmente como anorexia atlética.

En este sentido, el doctor César Casado, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Ruber Internacional de Madrid, ha señalado que son signos convencionales de envejecimiento y pérdida de peso; también son muestras evidentes que se ven en pacientes que hacen mucho ejercicio aeróbico, como correr mucho. «En el envejecimiento no se produce un descolgamiento de los tejidos, sino más bien una pérdida en el volumen, y es por esa pérdida de volumen por lo que se da la sensación de tejidos caídos».

Este cambio va más allá de la estética y ha sido interpretado por sectores de la opinión pública y la política como un reflejo de la crisis continuada en el entorno de Sánchez. No solamente se trata de la carga del día a día en el Gobierno, sino también de un periodo marcado por escándalos de corrupción, investigaciones y tensiones internas, que han desgastado la imagen del propio líder socialista. Por su parte, los especialistas consultados –como estamos destacando– han aclarado que se limitan a analizar las imágenes desde el punto de vista físico, sin emitir juicios sobre cuestiones políticas.

En este sentido, la dermatóloga Cristina Garcia Millán (directora médica de Esthenea Medica, Madrid) ha señalado, atendiendo únicamente a la apariencia física de la piel del presidente del Gobierno, «que es importante partir de una premisa fundamental en dermatología, que la piel es un órgano dinámico que evoluciona con el tiempo y que muchas veces en personas delgadas y que ya estarán en el rango de los 55 o 50 y muchos, puede descolgarse, y yo creo que el plano de la fotografía no le favorece nada. Es justo una pose poco favorecedora. En personas delgadas, como es su caso, es relativamente frecuente observar una ligera pérdida de firmeza en determinadas zonas faciales».

Así, esto sería consecuencia, según la especialista, de varios factores como la disminución progresiva de colágeno y elastina, así como ciertos cambios en la estructura de los tejidos de soporte. «Lo que pasa es que Pedro Sánchez tiene un buen pómulo, con lo cual sólo se descuelga la parte inferior del rostro», destaca la doctora Millán. Estos cambios también se traducen en «una menor definición del contorno mandibular o una discreta laxitud cutánea, y es un proceso fisiológico que forma parte del envejecimiento y puede manifestarse de manera más evidente en perfiles faciales con menos grasa».

Sin embargo, para otros analistas, la extrema delgadez, la expresión tensa y el envejecimiento visible no son meros signos de cansancio natural, sino el resultado de años de presión política intensa, dificultades para articular mayorías parlamentarias estables y una sensación creciente de desgaste que, según muchos críticos, refleja una degradación política personal y un ansia por mantener el poder que le está pasando factura.

Por otra parte, este periódico consultó a otros especialistas, tanto dermatólogos como cirujanos estéticos, quienes coincidieron en su valoración. «Este tipo de cambios puede verse intensificado en personas sometidas a altos niveles de presión psicológica o con rutinas físicas exigentes, como la práctica frecuente de ejercicio aeróbico, que favorece la reducción de grasa corporal y, por extensión, de grasa facial. Desde el punto de vista estético, esta combinación de estrés crónico, pérdida de peso y envejecimiento puede producir un aspecto más demacrado o fatigado sin que ello implique necesariamente una patología subyacente».

Por ello, subrayan que la percepción pública de deterioro físico en figuras políticas suele responder a factores multifactoriales donde confluyen biología, estilo de vida y las exigencias extremas del ejercicio del poder.

Pruebas cardiovasculares

A esta percepción se ha añadido recientemente la circulación de informaciones, no confirmadas oficialmente, sobre una revisión médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, supuestamente relacionada con pruebas cardiovasculares, que Sánchez habría realizado fuera del foco público. Aunque fuentes oficiales han negado que exista una enfermedad grave, estos rumores han alimentado especulaciones sobre si su estado físico responde únicamente al estrés o si hay factores de salud que no se han comunicado abiertamente.

En cualquier caso, lo que sí queda fuera de duda es la notable diferencia entre su imagen de 2026 y la de años anteriores, y cómo ese contraste ha alimentado un debate público sobre la relación entre la salud física y las exigencias extremas del ejercicio del poder y, sobre todo, el desgaste por los escándalos y la corrupción.