La reflexión de Carlos Herrera sobre la eutanasia de Noelia: «Lo que necesita es afecto y cuidados, no una inyección letal»

La muerte asistida de Noelia Castillo, una joven de 25 años de Barcelona, está programada para la tarde de este jueves 26 de marzo. Se trata de una decisión adoptada por la propia afectada y que no ha sido suspendida por la justicia europea, pese a las objeciones planteadas en el proceso. De hecho éste mismo jueves un juez de Barcelona ha tumbado el último intento de evitar la eutanasia de Noelia.

La joven explicó públicamente en una entrevista en Antena 3 que su intención es poner fin a su sufrimiento. En sus declaraciones, reconoció que su familia no comparte su decisión, pero defendió su derecho a elegir sobre su propia vida.

El caso se remonta a 2024, cuando solicitó la eutanasia tras quedar en situación de paraplejia a raíz de un intento de suicidio. Además, cuenta con diagnósticos de trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo e ideación suicida.

En aquel momento, el procedimiento llegó a fijarse para agosto de ese año, pero fue paralizado por un juzgado de Barcelona tras una solicitud de su padre, que alegó el riesgo de un daño irreversible.

El debate de la eutanasia

La situación de Noelia ha reabierto con fuerza el debate sobre la eutanasia en España. El caso pone sobre la mesa dos visiones enfrentadas: por un lado, quienes defienden el derecho individual a decidir sobre el final de la vida; por otro, quienes advierten de los dilemas éticos y legales que surgen en situaciones complejas, especialmente cuando existen trastornos mentales.

La controversia no solo se limita al ámbito jurídico, sino que también ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública, donde se multiplican las posturas contrapuestas.

La crítica de Carlos Herrera

Uno de los pronunciamientos más contundentes ha sido el del periodista Carlos Herrera. Durante su intervención en su programa en COPE, el comunicador expresó un rechazo frontal a este caso concreto.

Carlos Herrera planteó que lo que está ocurriendo no encaja en su opinión con el concepto de eutanasia, sino que se trataría de un suicidio asistido. También cuestionó el papel del Estado en este tipo de decisiones y advirtió de las implicaciones que podría tener abrir esta puerta en situaciones similares.

El periodista subrayó su preocupación por el precedente que puede suponer que personas con trastornos psicológicos puedan solicitar este tipo de procedimientos, planteando dudas sobre los límites actuales de la legislación. «Hoy se espera que el Estado mate a una persona que sufre, que tiene determinados trastornos psiquiátricos y dolores como consecuencia de un intento de suciido que realizó hace unos años», dice de forma contundente.

Un cuestionamiento del papel del Estado y del sistema

En su análisis, Carlos Herrera interpretó el caso como un reflejo de lo que considera una falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones ante el sufrimiento de los pacientes. «Que me perdonen Noelia, los médicos y los jueces que, por cierto, se han quitado de en medio. Aquí estamos ante un suicidio asistido y el Estado no debe estar para esto», decía.

A su juicio, la eutanasia debería reservarse para situaciones de enfermedad terminal irreversible y no para casos en los que, según su criterio, el dolor podría ser tratado por otras vías.

También insistió en que la joven necesitaría acompañamiento y cuidados, en lugar de una intervención que ponga fin a su vida, cuestionando así el enfoque adoptado en este proceso. «Noelia lo que necesita es afecto y cuidados», dice Herrera.

Una decisión que marca un antes y un después

El caso de Noelia Castillo se sitúa en un punto especialmente sensible del debate sobre la eutanasia en España. La combinación de factores físicos y psicológicos, junto con la oposición familiar y la validación judicial, convierte este episodio en uno de los más complejos de los últimos años.

Más allá del desenlace, la situación abre interrogantes sobre cómo se aplican los criterios actuales y qué límites deben establecerse en este tipo de decisiones.