Los abogados del padre de Noelia: «El hospital presionó para la eutanasia porque tenían comprometidos sus órganos»

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que cuando ganaron las primeras medidas cautelares para retrasar la eutanasia de Noelia Castillo, en agosto de 2024, desde el hospital le dijeron a su madre que no podían aplazar el procedimiento porque «ya tenían los órganos comprometidos» de la joven para donarlos.

«Lo que nos ha dicho su madre es que cuando ganamos las primeras cautelares, lo que le dicen es que ‘no puedes hacer eso porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos’. Esto se lo dicen desde el hospital. Esto es lo que nos dice la madre y eso es lo que hace que su madre haga a su hija firmar que no quiere donar los órganos», ha asegurado Castellanos durante una entrevista.

OKDIARIO ha contactado con Abogados Cristianos, fundación que dirige la defensa del padre de Noelia, para confirmar la información referida por su presidenta, ante la cual han añadido que Noelia estuvo planteándose aceptar la eutanasia, pero que desde el hospital le dijeron que había «varias personas que se podían salvar con sus órganos». «La madre estaba presente cuando se lo dijeron. Ella no quería que su hija donase sus órganos», han dicho.

La presidenta de Abogados Cristianos también ha revelado que en el comité que decidió la eutanasia de Noelia había personas que pertenecen a organismos que regulan el trasplante de órganos. «El que dona y el que recibe no se llevan dinero, pero todo el intermedio de médicos, facultativos y hospitales que participan sí que se llevan dinero», ha dicho durante la citada entrevista conducida por el periodista Albert Castillón.

No sólo eso, Castellanos ha denunciado que también hay miembros del comité que pertenecen a asociaciones pro eutanasia como la Asociación Derecho a Morir Dignamente. «Evidentemente, hay muchas irregularidades en este caso», ha señalado.

Querella por prevaricación

OKDIARIO ha tenido acceso a una querella de Abogados Cristianos contra varios miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, órgano decisor en la eutanasia de Noelia y cuya finalidad es garantizar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

En ella se argumenta, en el punto cuatro de la Relación Circunstanciada de hechos, que la Organización Nacional de Trasplantes recientemente ha creado un protocolo para la «obtención de órganos tras la práctica de una eutanasia» y que uno de los miembros del Comité, J.M.B.F., que ha decidido la eutanasia de Noelia, pertenece a esta organización de trasplantes.

Así, dicho punto explica que la propia Noelia ha sido sometida a exámenes de compatibilidad para ser donante, por lo que existe, en opinión de los querellantes, una relación causal directa entre la práctica de la eutanasia y la obtención de órganos para pacientes. «Al igual que sucede con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, existe un interés en la Organización Nacional de Trasplantes para la obtención de órganos. La propia creación de esta organización tiene como tal la finalidad de realizar trasplantes», aseguran.

Este hecho, afirman, pone de manifiesto una clara incoherencia por parte de los miembros pertenecientes a la Comisión de Garantía y Evaluación y, en este caso, la Organización Nacional de Trasplantes, debido a que sus decisiones están condicionadas a la obtención de órganos.