Noelia Castillo recibirá hoy la eutanasia pese a no ser parapléjica: anda con dificultad y los vídeos lo demuestran

Noelia Castillo, la joven de 25 años a la que se le aplicará la eutanasia hoy, no es parapléjica. Tal y como demuestran los vídeos publicados por OKDIARIO, anda con dificultad, pero puede andar.

Noelia lleva dos años luchando en los tribunales por recibir la eutanasia que pidió. Su familia se posicionó en contra de su decisión, especialmente su padre que, ayudado por Abogados Cristianos, ha tratado de frenar la muerte asistida de su hija de la mano de la Justicia.

La lucha del padre de Noelia ha sido en vano. Este jueves, a las 18:00 en el Hospital Sant Camil de San Pere de Ribes, recibirá la eutanasia que pidió. Lo hace tras varios intentos de suicidio. Uno de ellos ocurrió cuando Noelia se tiró de un quinto piso. La joven catalana perdió la movilidad de las piernas, pero milagrosamente consiguió recuperarse.

Los médicos y sanitarios del hospital trabajaron durante meses con ella para que pudiese volver a andar. Noelia lo logró con su esfuerzo. Pudo volver a ponerse de pie.

La recuperación de Noelia no fue fácil, como tampoco lo ha sido su vida. La joven tuvo que ayudarse de muletas y andadores para volver a caminar despacito. Consiguió recuperar la fuerza en las piernas y ahora puede subir y bajar las escaleras, tal y como se aprecia en los vídeos publicados por OKDIARIO.

Ella misma es consciente de sus avances y en uno de los vídeos asegura «hacerse pateadas», aunque admite que se cansa. Optimista señala que, cuando se agota, se sienta en el sillón del andador que le ayuda a moverse. También pasea por la calle y consiguió levantarse sola pese a la dureza de la lesión.

Su familia estuvo acompañándola en esta recuperación. Tal y como se puede ver en los vídeos, su padre le animaba a andar. «Eres una máquina, ya mismo estás corriendo», le decía su padre tras grabarla dando un paseo juntos por Badalona.

Diversos medios de comunicación, incluido El País, han publicado que Noelia Castillo es parapléjica. En ningún caso está postrada en una cama o en estado vegetal. Puede andar, se ducha, se viste y se maquilla sola. No es dependiente para hacer muchas cosas del día a día.

Eutanasia por motivos psiquiátricos

Noelia Castillo recibirá esta tarde la eutanasia por motivos psiquiátricos. La joven catalana fue diagnosticada por un Trastorno Límite de la Personalidad, por el cual está medicada con antidepresivos. Algunos de estos medicamentos tienen como efectos secundarios el tener conductas suicidas.

El caso de Noelia ha reabierto el debate sobre la Ley de la Eutanasia, que fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. La Justicia ha avalado la muerte asistida de Noelia, tal y como permite la ley del Ejecutivo socialista.

Su caso ha conmocionado a España. Muchas personas se han unido para rezar por Noelia y consideran que la aplicación de la eutanasia en su caso es «un fallo del sistema». Con el aval de la Justicia, sólo ella puede dar marcha atrás en este momento.

Los padres de Noelia en el hospital

Su familia no quería que esto ocurriera. Han tratado de convencerla hasta el último momento. Su padre estuvo ayer miércoles 25 de marzo en el hospital y le dijo que «ella había empezado esto y ella lo acabaría», tal y como relató la madre de la joven en una entrevista en Antena 3. La madre recalcó que su padre se negaba a pagar el entierro.

Su progenitora ha pasado la última noche con ella en el hospital. Respeta su decisión y ha entendido los argumentos de su hija, pese a que no quiere verla morir. Ella misma ha decidido que no esté en la sala donde cerrará los ojos para siempre.