Noelia cuenta su historia antes de la eutanasia: «Voy a descansar, no puedo más con el dolor y el tormento»

«Estaremos juntitas y no tardaremos mucho en vernos, la yaya lo sabe todo, estoy contigo». Es la frase que la abuela de Noelia Castillo Ramos susurra al oído de su nieta, que ha ofrecido su última entrevista antes de recibir la eutanasia. La joven, de 25 años, ha pasado sus últimas horas con ella y con su madre, y ha contado su historia abiertamente en Y ahora Sonsoles (Antena 3) este miércoles.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado luz verde a la eutanasia de Noelia Castillo, tras dos años de batalla judicial. Su padre había presentado un recurso a la resolución del Supremo, que avaló la plena capacidad de Noelia para decidir. «Te hacen pensar tanto que te explota la cabeza», ha confesado la joven, que empezó su tratamiento psiquiátrico a los 15 años, sin éxito: «Ellos se quedan aquí con todo el dolor del mundo, ¿pero y el que he pasado yo?».

Noelia Castillo se quedó parapléjica tras lanzarse desde un quinto piso con la intención de acabar con su vida. Lo había intentado antes, en varias ocasiones y de diferentes formas, tanto en su casa como en los centros de salud mental en los que estuvo ingresada. «Nunca he parado de lesionarme. Hace mucho que lo veo todo negro», ha relatado.

No recuerda ningún episodio de su vida sin dificultades. Desde pequeña, vivió tutelada por el sistema de protección de menores, tras el divorcio de sus padres, que perdieron su custodia. Su padre pasaba el día fuera de casa y «volvía borracho». Cuando Noelia le comunicó la decisión de pedir la eutanasia, la reacción no fue la esperada: «Empezó a decirme que no tenía corazón, que no quería a nadie».

Sin embargo, matiza que esos reproches de su padre llegaron después de cerrarse en banda: «No ha querido escucharme o ha reaccionado diciéndome ‘estoy viendo el fútbol, hablamos mañana’. No ha respetado mi decisión ni nunca lo hará», ha añadido, y ha sentenciado al respecto: «No quiere perder a una hija a la que no hace caso, para qué me quiere viva».

Noelia estará con su madre antes de la eutanasia

La relación con su madre, Yolanda Ramos, es completamente distinta. Pasará la última noche con «la persona que más quiere», es decir, con ella. «No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado, hasta el último momento. Una juez ha decidido por la vida de mi hija, son personas que ni siquiera la han parido», ha declarado la madre en el programa de Sonsoles Ónega, donde también ha pronunciado una dura reflexión: «A lo mejor ha nacido en la familia equivocada».

Noelia ha lamentado no haberse «encontrado con muy buenas personas a lo largo de su vida». En casa de su abuela paterna, donde pasó un tiempo siendo niña, vivió «un tormento». Además, durante cuatro años tuvo una relación con un chico que abusaba de ella mientras dormía bajo los efectos de las pastillas. «Me lo contó al día siguiente, riéndose», ha revelado. Y, por si fuera poco, fue víctima de una agresión múltiple: «Tres chicos abusaron de mí sexualmente en una discoteca y nunca lo denuncié».

Todos esos episodios se fueron sumando a la carga que soportaba cuando intentó suicidarse tirándose por la ventana. La lesión que sufre a consecuencia de ello provoca que no tenga sensibilidad de cintura para abajo, y desde entonces padece constantes dolores físicos. Su estado es «grave, crónico e imposibilitante», según la justicia española.

Aunque cree que la sociedad no ha comprendido su caso, se muestra aliviada. «Por fin lo he conseguido, por fin puedo descansar. No puedo más con estos dolores y con todo lo que me atormenta la cabeza», ha contado.

Su final será sin testigos. «No quiero que me vean cerrando los ojos, aunque mi madre me dijo que, igual que me ha visto nacer, quiere estar conmigo cuando me vaya», ha explicado Noelia. Se despedirá de ella la noche antes de la eutanasia, que recibirá finalmente este jueves.