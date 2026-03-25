La última entrevista de Noelia antes de recibir la eutanasia: «Sólo quiero irme en paz y dejar de sufrir»
Noelia Castillo, de 25 años, se quedó parapléjica tras precipitarse desde un 5º piso, después de sufrir una agresión sexual
Noelia Castillo Ramos cuenta las horas para poner fin a su vida, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya dado luz verde a su eutanasia, tras dos años de espera y con la oposición de sus padres. La chica, de 25 años, ha ofrecido su última entrevista a Y ahora Sonsoles, para contar en detalle su caso. El programa de Antena 3 la emitirá este miércoles.
La joven de Barcelona vive limitada por su estado físico y su salud mental: se quedó parapléjica tras lanzarse desde un quinto piso. Tomó esa desesperada situación tras sufrir una agresión sexual múltiple, y ahora también padece constantes dolores. Su estado es «grave, crónico e imposibilitante», según la justicia española.
Noelia Castillo creció con una red familiar de apoyo ausente, por lo que vivió tutelada por el sistema de protección de menores. De hecho, tras su intento de suicidio y su consecuente lesión, ha vivido en centros sociosanitarios que han asistido sus necesidades especiales.
En un principio, su madre (Yolanda Ramos) estaba en contra, pero finalmente se ha resignado para acompañarla en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, mantiene la esperanza de que su hija cambie de opinión antes de recibir la eutanasia. «No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado», ha declarado.
Su padre, en cambio, se mantiene firme, y sigue intentando paralizar el proceso que facilite a su hija una muerte digna, con ayuda de Abogados Cristianos, a pesar de que sus reiteradas peticiones han sido desestimadas y los tribunales han avalado la plena capacidad para decidir de Noelia.
«La felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija. Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir», ha declarado Noelia en el programa de Sonsoles Ónega. El espacio de Antena 3 emitirá su última entrevista este miércoles a las 17:00 horas, en directo. Será poco antes de que Noelia Castillo reciba la eutanasia, este jueves.
