Cronología del caso Noelia Castillo desde que solicitó la eutanaisa: así ha sido la batalla judicial de dos años

El caso de Noelia Castillo entra en su fase final después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara la última solicitud para frenar la eutanasia, cerrando así cualquier opción de paralización del procedimiento.

La petición había sido impulsada por Abogados Cristianos, que trató de suspender de forma urgente la intervención. Sin embargo, la vía no prosperó, como tampoco lo hicieron los intentos previos en tribunales españoles.

Con esta decisión, queda despejado el camino para que la eutanasia se lleve a cabo este jueves por la tarde, tal y como estaba previsto.

Una decisión marcada por su situación personal

Noelia Castillo, de 25 años y vecina de Barcelona, había expresado públicamente su voluntad de poner fin a su vida. En una entrevista, relató haber sufrido abusos por parte de su expareja y una agresión sexual múltiple.

También explicó que, tras más de una década de tratamiento psicológico, su situación no había mejorado y que convivía con un profundo sufrimiento emocional y físico. Según su testimonio, carecía de expectativas de futuro y soportaba un dolor constante.

A lo largo de este tiempo, también había protagonizado dos intentos de suicidio.

El origen: un intento de suicidio que cambió su vida

El punto de partida del caso se remonta al 4 de octubre de 2022. Ese día, Noelia intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, lo que le provocó una paraplejia irreversible.

Desde entonces, quedó en silla de ruedas y con dolor persistente. Previamente, ya había intentado suicidarse mediante la ingesta de fármacos.

Este contexto fue determinante en su posterior solicitud de eutanasia.

La solicitud y el primer aval médico

El 10 de abril de 2024, Noelia inició formalmente el procedimiento solicitando la eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

Tras analizar su caso, este organismo —integrado por profesionales del ámbito jurídico, médico y bioético— dio luz verde a la petición el 18 de julio al considerar que cumplía los requisitos legales.

La intervención quedó fijada inicialmente para el 1 de agosto de ese mismo año.

La oposición del padre y el inicio de la batalla judicial

Un día antes de la fecha prevista, el padre de Noelia, con el respaldo de Abogados Cristianos, logró paralizar el procedimiento mediante medidas cautelares.

Su argumento principal era que su hija no podía decidir libremente debido a problemas de salud mental.

A partir de ese momento se inició un proceso judicial que se ha prolongado durante meses y ha pasado por distintas instancias.

Resoluciones judiciales sucesivas a favor de Noelia

El 17 de marzo de 2025, una jueza determinó que el padre no estaba legitimado para decidir sobre el futuro de su hija, al ser esta mayor de edad.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó esa decisión en septiembre. El caso continuó escalando hasta el Tribunal Supremo, que en enero de 2026 rechazó el recurso presentado por el padre.

El Constitucional también se pronunció en febrero del mismo año, desestimando el recurso y avalando el proceso.

El cierre del caso y la fecha definitiva

La última vía fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que este 24 de marzo también rechazó intervenir. Con esta resolución, se da por concluido el recorrido judicial del caso. La eutanasia está programada para este jueves a partir de las 18:00 horas.