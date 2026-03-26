Sánchez logra que el Congreso convalide su decreto anticrisis con el apoyo de Junts y la abstención del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado sacar adelante su decreto anticrisis gracias al apoyo de Junts y la abstención del Partido Popular. Según explican, la abstención se produce al considerar «insuficientes» las medidas del plan anticrisis para atajar las consecuencias de la guerra en Irán.

La votación ha salido adelante con los 175 votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria. El PP, UPN y Podemos se han abstenido y Vox ha votado en contra. No obstante, el Congreso también ha votado a favor de tramitar el texto como proyecto de ley, por lo que ahora los grupos podrían introducir cambios por medio de enmiendas.

Los populares han intentado pactar con el Gobierno proponiendo «adecuar la tarifa de IRPF en un momento en el que los españoles tienen menos y el Gobierno recauda más», sostienen fuentes de la dirección.

No obstante, Génova no entiende que el Ejecutivo se niegue a «aliviar la difícil situación que padecen cientos de miles de familias en España». Sin embargo, insisten en que «están a tiempo de rectificar».

Las medidas que se convalidan

Entre las medidas se incluyen rebajas de impuestos al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina, y suprimir impuestos a la electricidad. Además, el plan incluirá una reducción al mínimo (5%) del impuesto especial de la electricidad y una bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica actualmente en el 7%.

El alivio fiscal también afecta al combustible, donde más se ha notado el impacto de la guerra de Irán. Así, el plan del Gobierno incluye reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

El PP, a pesar de no revelar hasta el último momento su sentido del voto, ya advirtió a Sánchez que analizarían «el decreto de derechas» y votarían no al decreto «de izquierdas».