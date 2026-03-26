El PP se abstendrá en el decreto anticrisis que Sánchez sacará adelante gracias a Junts

El Partido Popular se abstendrá en la votación del decreto anticrisis por las consecuencias de la guerra en Irán. El Congreso de los Diputados tiene previsto en su orden del día someter a votación este decreto que el Gobierno ya daba por convalidado después de amarrar el apoyo de Junts y la abstención de Podemos.

Entre las medidas se incluyen rebajas de impuestos al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina, y suprimir impuestos a la electricidad. Además, el plan incluirá una reducción al mínimo (5%) del impuesto especial de la electricidad y una bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica actualmente en el 7%.

El alivio fiscal también afecta al combustible, donde más se ha notado el impacto de la guerra de Irán. Así, el plan del Gobierno incluye reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

El PP, a pesar de no revelar hasta el último momento su sentido del voto, ya advirtió a Sánchez que analizarían «el decreto de derechas» y votarían no al decreto «de izquierdas».

Sánchez exigió al PP que desvelara el voto

El presidente insistió durante su comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados que Feijóo desvelara el sentido del voto al decreto anticrisis. El líder del PP se negó y le calificó de «matón» y de tener «tics dictatoriales»

«Tiene usted demasiados tics dictatoriales», pero «los matones como usted no me impresionan, acaban todos igual», reconoció.

Feijóo le exigió que «cumpla la Constitución trayendo aquí, a la Cámara, los presupuestos generales del Estado». «Qué le parece si cumple la ley y le pide permiso al Gobierno para mandar la mejor fragata de la Marina Española», se ha preguntado.

El líder del PP también le afeó que no haya llevado al Congreso ni el Plan de Rearme, que «compromete miles de millones de euros» ni el envío de militares españoles a zona de guerra, o que haya mandado a Chipre «a nuestra mejor fragata militar cargada de torpedos» sin el aval de la Cámara. «Su verdadero lema no es NO a la guerra. Es NO al Congreso» y ha dejado claro cuál es el lema del PP: «No a la guerra y no a usted, señor Sánchez», ha completado.

También le recordó que «tras ser felicitado por Irán, Hamás y el chavismo venezolano, difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles», le ha espetado el líder del Partido Popular. «Le fatal el aplauso de Corea del Norte», ha ironizado el popular en el Congreso de los Diputados durante la sesión en la que ha comparecido el presidente para explicar su posición por la crisis provocada por la guerra de Irán.