PP y Vox construyen el pacto de Extremadura como «pilar» para los que seguirán en Aragón y Castilla y León

El Partido Popular y Vox trabajan en un pacto en Extremadura «muy detallado» que sirva como cauce para el resto de los gobiernos autonómicos que están obligados a negociar. Fuentes de la dirección del PP esperan que esta forma de trabajar sirva para asentar «los pilares» de las negociaciones que siguen, tanto en Aragón y Castilla y León como en otras futuras.

Génova pretende que, una vez cerrado el acuerdo en Extremadura, las demás mesas de negociación «avancen a gran velocidad». «Esperamos que los acuerdos vayan llegando», señalan.

El plan de los populares casa con la estrategia política de Vox de abordar las problemáticas regionales desde una visión nacional. La formación, tras dar a conocer las líneas generales de las medidas propuestas al PP, lanzó un vídeo explicando en boca de todos sus portavoces nacionales los objetivos que persiguen según su área de trabajo.

Sobre los plazos, insisten en que «no se puede saber», pero reconocen que «la cosa está muy avanzada», tanto, «que puede ser cuestión de días», al tiempo que aclaran que no creen que se demore «semanas», «en plural», puntualizan. «Si tuviera que apostar, diría que a la vuelta de Semana Santa, pero vamos, ya se sabe: quien pone la mano en el fuego puede quemarse», comentan fuentes parlamentarias.

Bronca entre Génova y Bambú

La ausencia de Miguel Tellado, el miércoles, en el Congreso de los Diputados hizo saltar las alarmas. Todo parecía indicar que, tal y como aseguraron fuentes de Vox horas después, ambas formaciones habían alcanzado «un principio de acuerdo». Sin embargo, la ausencia del secretario general de los populares tuvo que ver con el monumental enfado de Génova por unas declaraciones de Ignacio Garriga, la tarde anterior.

Garriga, secretario general de Vox, criticó ante los medios de comunicación que «los únicos problemas internos de los que los españoles son conscientes son los líos que existen entre los barones del Partido Popular con su líder nacional».

Según el número dos de Vox, Alberto Núñez Feijóo «dice A, pero Ayuso dice B o el señor Moreno Bonilla dice D, esa es la gran diferencia entre un partido nacional, que es Vox, y una confederación de partidos como es el Partido Popular», ironizó.

Ante la crisis desatada entre ambas direcciones nacionales, el líder del PP envió a Tellado a sofocar la crisis. Allí se reunió con los enviados de Santiago Abascal y, tal y como reconoció horas después el número dos de María Guardiola, Abel Bautista, las negociaciones seguían avanzando en buena dirección para «garantizar un gobierno estable en Extremadura».

«No les queda otra que pactar»

Aun así y a pesar «de las estridencias de Vox», en el PP tienen claro que «van a terminar pactando, no les queda otra», analizan miembros del grupo parlamentario. Creen que, con las andaluzas a la vuelta de la esquina, «no pueden permitirse» vencer el plazo para investir a Guardiola o a Jorge Azcón y obligar a una repetición electoral. «Juanma (Moreno) tendría la campaña hecha».

Ante ese escenario, los populares valoran «imposible» que el votante de derechas acabase metiendo en la urna la lista de Moreno Bonilla para evitar el bloqueo: «Repetiría la absoluta, sin duda», vaticinan en los pasillos de la Cámara Baja.