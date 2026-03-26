El hospital impide a la mejor amiga de Noelia verla antes de morir: «Quería intentar que cambiara de opinión»

A sólo una hora de poder evitar la eutanasia de Noelia, su mejor amiga se encuentra a las puertas del hospital de Barcelona, tratando de acceder a la habitación donde se encuentra la joven para impedir su eutanasia. Sin embargo, un cordón de seguridad le ha negado su entrada, manteniéndola en aislamiento en su última hora de vida, según el contrato contraído. Lo que hace muy difícil transmitir a la joven la ola de cariño y solidaridad que está despertando en todo el mundo, incluyendo oraciones por su alma.

La mejor amiga de Noelia Castillo se ha presentado este jueves en el hospital de Barcelona para impedir su eutanasia. «Quería intentar convencerla para que cambiara de opinión», lamenta Carla Rodríguez, entre lágrimas en esta entrevista exclusiva a OKDIARIO, tras que la policía le impidiera pasar a su habitación para despedirse y animarle a vivir.

La joven era compañera del colegio de Santa Eulalia, desde la infancia, recuerda a las puertas de la clínica. Según explica, perdieron el contacto «cuando a Noelia le cambiaron de centro de internamiento», pero al enterarse por los medios de comunicación de su trágico final, no ha dudado en acudir al hospital decidida a hacer entrar en razón a su amiga y salvarle la vida.

Carla ha acudido con su hija pequeña de 6 años, que está también en silla de ruedas. Ha ido antes a recogerla para poder llegar a tiempo al hospital. «Noelia ha pasado mucho, mucho», ha repetido entre sollozos sumida en una profunda impotencia, al ser una de las personas de su círculo más cercano que podría convencer a la joven para que decidiera seguir viviendo.

Tras la reiterada negativa del hospital y haberle impedido las fuerzas de seguridad acceder a la habitación, Carla le ha dejado escrita una carta manuscrita avisándole a su madre que está al otro lado de la puerta, deseando encontrarse con ella y volver a casa, ofreciéndole su amistad y apoyo para superar esta situación.