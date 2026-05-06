Campaña del PP barcelonés: «En la España de Sánchez, ministros socialistas contratan a sus prostitutas en compañías públicas»

El presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona,

Daniel Sirera anunció la puesta en marcha de una campaña informativa para «explicar la realidad que viven los barceloneses», ha denunciado que «Barcelona es la prueba del fracaso de las políticas de izquierdas» y ha impulsado una campaña para «trasladar la realidad que viven los barceloneses tras años de gobiernos de izquierdas en España, Cataluña y Barcelona».

Ha situado 20 carteles distintos con otros tantos mensajes en vías principales de la ciudad. Uno de esos carteles, que está en inglés y en español, hace referencia al caso Ábalos, y expresa que «En la España de Sánchez, ministros socialistas contratan a sus prostitutas en compañías públicas».

Daniel Sirera anunció la puesta en marcha de una campaña informativa para «explicar la realidad que viven los barceloneses». La iniciativa consiste en la instalación de carteles en inglés y castellano que recogen datos sobre la gestión de los gobiernos de Pedro Sánchez, Salvador Illa y Jaume Collboni.

Sirera asegura que como consecuencia de estas políticas, «Barcelona se ha convertido en la ciudad más insegura de España» señalando que se registran 281 robos diarios y cuatro agresiones sexuales al día, una de ellas con violación.

«No podemos permitir que se normalice la delincuencia, el uso de armas y disparos en plena calle», afirmó. El líder del PP en Barcelona ha denunciado también con esta campaña el empeoramiento de los indicadores sociales.

«Lejos de reducir las desigualdades, las políticas de la izquierda las han agravado».

En este sentido, ha destacado las políticas fracasadas de vivienda que hacen casi imposible acceder a un piso de compra o alquiler en la ciudad, o datos como que el 40,6% de los niños vive en riesgo de pobreza y que 2.400 personas se encuentran actualmente viviendo en la calle, «lo que evidencia un sistema de atención social desbordado».

Sirera afirma también que «todas estas políticas que Pedro Sánchez vendrá a vender como el futuro y como la solución a los problemas de los ciudadanos». «La experiencia en nuestra ciudad demuestra que sus políticas, aplicadas a nivel municipal, autonómico y estatal han sido un fracaso absoluto».