Daniel Sirera: «Junts y PNV deberían preguntarse por qué mantienen a un presidente tan corrupto»

Daniel Sirera, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, insta a los socios del Gobierno a actuar en consecuencia. Tras el sinfín de escándalos que cercan al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su entorno, clama contra la doble moral de partidos como el PNV y Junts que, por causas similares, auparon una moción de censura contra el ex presidente Mariano Rajoy.

En una entrevista a OKDIARIO, Daniel Sirera, uno de los elegidos por Alberto Núñez Feijóo para defender la ponencia estatutaria del congreso nacional del PP, evita pronunciarse sobre cambios en el modelo de primarias. Para él lo que prima es el aperturismo: «Tenemos un partido que no es una secta a diferencia del PSOE».

El portavoz del PP en la ciudad condal hace también balance del papel de su grupo una vez llegados al ecuador de la legislatura. Sirera, que ha puesto de manifiesto la inseguridad y la okupación como los principales problemas a los que se enfrentan, ha criticado duramente la dejadez del PSC de Jaume Collboni por poner coto a este tipo de lacras.

PREGUNTA- Daniel Sirera, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona aunque quiere que le vean sólo como líder en Barcelona…

RESPUESTA.- Intento liderar la oposición y ser alcalde de Barcelona porque, sí que es verdad que aunque soy el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, aspiro ser el próximo alcalde de la ciudad.

P.- ¿Cuándo le veremos como próximo alcalde de Barcelona?

R.- Si todo va bien, en un par de años y si no, en seis, pero no más allá. Barcelona necesita un cambio de estilo, de gobernar, de políticas que se hagan desde el Ayuntamiento. Barcelona jamás ha tenido la oportunidad de probar un gobierno municipal del PP. La gente que sale de Barcelona y viene a Madrid o a otros sitios donde gobierna, vuelven diciendo: «Ostras, las cosas funcionan bien, no hay problemas, hay menos burocracia, hay más facilidad, hay más seguridad».

P.- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ¿está en tiempo de descuento?

R.- No, no está en tiempo de descuento. Pedro Sánchez lo que ha hecho es convertir a La Moncloa y al Congreso de los Diputados en un zoco, en un tremendo zoco en el que vale todo con tal de que quedarse en el Gobierno, en Moncloa y por tanto, da igual lo que pasa con la corrupción de su familia, de su partido, de su Gobierno; da igual lo que pase con el fiscal; da igual todo con tal de quedarse en el Gobierno y alargar esa agonía que no sólo perjudica a Pedro Sánchez, al fin y al cabo él es mayorcito para saber lo que hace, pero está arrastrando a España a una situación inédita.

P.- ¿Cree que el Gobierno al completo esta abrazando la postura de que en España existe lawfare?

R.- Lo que no puede ser es que, cuando un juez toma una decisión argumentada, salga todo el Gobierno en tromba a decir que esos jueces están trabajando políticamente en contra del Gobierno. Lo que estamos viendo es que todo aquel que le lleva la contraria, aunque sea cumpliendo la estricta legalidad, es tildado de facha o de antiespañol. En España existe la separación de poderes, aunque Sánchez no lo crea y por tanto, debemos ser muy respetuosos cuando un juez toma una decisión.

P.- ¿Se plantará el presidente del Gobierno y anunciará su dimisión o habrá que esperar hasta 2027?

R.- A mí me gustaría que saliera esta tarde y dijera que convoca elecciones generales y dé la palabra a los ciudadanos, pero no lo va a hacer. Y no lo va a hacer no porque crea que es lo mejor para España. No lo va a hacer porque sabe que si convoca elecciones hoy, las pierde. Si Sánchez creyera que convocando elecciones las gana y puede gobernar, las habría convocado.

P.- Este domingo estuvo en la manifestación de Madrid, convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. ¿Sensaciones?

R.- La sensación fue muy buena pero ya venía de atrás. Es decir, cuando nuestro partido convoca una concentración, una manifestación en Madrid, imagino que a la gente de Madrid le cuesta menos pero, en nuestro caso ,la gente decía «Oye, yo quiero ir, ¿cómo puedo ir?». Había una voluntad muy importante de la gente que tiene ganas de cambio, ganas de elecciones, ganas de que acabe de una vez esta sangría democrática que está generando Sánchez.

P.- Hemos pasado de estar «hartos» de ir a las urnas a pedirlas con urgencia.

R.- Entiendo que a los militantes del PSOE les guste Sánchez, pero hay mucha gente decente, incluso del PSOE, que dice que esta situación es insostenible así como el descrédito que se está provocando en la democracia en España. Sánchez está aplicando un manual de indecencia y de convertir la política en un lodazal y por eso creo que hay tanta gente que tiene ganas de elecciones, no porque las haya en sí, sino porque tienen ganas de que Sánchez se vaya a su casa.

P.- ¿Para qué cree que ha servido esa manifestación?

R.- Para demostrar que la gente tiene ganas de cambio. Y más allá de lo que está haciendo nuestro partido a nivel de Congreso de los Diputados, la gente también necesita salir a la calle, juntarse y poder expresar alto y claro que quieren unas elecciones y un cambio de Gobierno.

P.- Sánchez, ¿puede recapacitar?

R.- No va a cambiar su opinión respecto a nada por mucho que nos manifestemos o por mucho que presentemos iniciativas en el Congreso, pero nuestra obligación es hacerlo. Hay muchos socialistas de buena fe, buenas personas que están horrorizadas con lo que está haciendo Sánchez. Me gustaría que esos partidos en Cataluña, Junts; en el País Vasco, el PNV, que en el 2018 sacaron a Mariano Rajoy del Gobierno de España tras una moción de censura, sean coherentes. Creo que, incluso los votantes de Junts o del PNV, deben preguntarse por qué están manteniendo con sus votos al presidente más corrupto de la historia de nuestra democracia.

Junts, el aval de Sánchez

P.- ¿Hasta qué punto depende la estabilidad de Sánchez de Junts?

R.- Si Junts y el PNV le dejan de apoyar no tiene mayoría y por tanto empezaría a desangrarse también el Congreso y debería tener la decencia, que eso también habría que verlo, de convocar elecciones para que el pueblo pueda hablar y pueda decidir qué quieren.

P.- La sede del Gobierno, ¿está en Waterloo o en Madrid?

R.- Está en Madrid, pero se dirige desde Waterloo. En estos momentos, todo lo que está haciendo el presidente del Gobierno es obedecer a Puigdemont. Contentarle. Me preocupa decir que hay un intercambio de favores: Puigdemont le tapa la corrupción a Sánchez y Sánchez intenta tapar la corrupción de Puigdemont intentando amnistiarlo.

P.- ¿Quién dejara antes tirado a quién? ¿Puigdemont a Sánchez o Sánchez a Puigdemont?

R.- Creo que se necesitan ambos y que van a llegar hasta el final juntitos de la mano. Lo que espero es que muy pronto los españoles podamos enviar a los dos a donde corresponde, que uno es a la oposición y el otro que sea juzgado y en su caso condenado.

P.- La Ley de amnistía, ¿qué va a pasar?

R.-Espero es que hagan caso a esa resolución del Consejo de Europa. Debemos dejar que trabaje la justicia con libertad. Es verdad que todo apunta a que Conde-Pumpido va hacer caso a lo que le pida Pedro Sánchez. Me puede llamar ingenuo, pero yo confío en la Justicia, pero debemos ser conscientes de que lo que se está planteando es simplemente el pago de un favor.

P.- Defender el catalán en las instituciones, ¿forma parte del peaje?

R.- Yo soy catalano-parlante, mi lengua materna es el catalán. Yo le hablo a mis hijos en catalán, pero no se me ocurriría nunca intentar imponer esta lengua al conjunto de los españoles. Y lo de los pinganillos y todo esto me parece, me parece absurdo.

P.- Tras la polémica de la Conferencia de Presidentes, Feijóo ha sostenido que en su época al frente de la Xunta de Galicia, siempre se hablaba en español.

R.- En política deberíamos hacer lo que es normal en la calle y eso no siempre pasa. Las lenguas son elementos de comunicación, no de separación. A mí no se me ocurre un dirigente del PNV que se reúna con uno de Junts y tengan un pinganillo. Se comunican en castellano. A mí no se me ocurre ponerme a hablar en catalán con Feijóo para que me contesten gallego. Es absurdo. Entonces, ¿por qué la política lo está haciendo?

P.- ¿Se habría levantado de la mesa como hizo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid?

R.- No, pero lo respeto. Yo creo que cada uno puede expresar libremente su forma de discrepar. Yo no lo hubiera hecho, pero respeto que ella optara por esa forma de manifestar su incomodidad.

Ecuador de la legislatura

P.- ¿Qué balance se puede hacer del PP en Barcelona?

R.- El balance no es bueno a pesar de que mejoró después de los ocho años de Ada Colau. Nosotros tomamos una decisión que no fue fácil, hicimos alcalde a Collboni, que es del PSOE, pero es que la alternativa era permitir que Barcelona cayera en manos de los separatistas de Junts y ERC y por tanto, no podíamos darle a los separatistas tres millones de euros de presupuesto para seguir haciendo de Barcelona la capital del procés.

P.- ¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta Barcelona?

R.- La inseguridad. En Barcelona se denuncian 260 robos diarios, 220 hurtos diarios y tres agresiones sexuales al día, una de ellas con penetración. ¿Y ahí qué hace el Gobierno? Necesitamos mil agentes nuevos de la Guardia Urbana y necesitaríamos 3.000 Mossos d’Esquadra nuevos, pero el Gobierno los manda a cubrir a los que ha sacado de los puertos y aeropuertos.

P.- ¿Cómo ha cambiado Barcelona desde que el PP está dentro del Ayuntamiento?

R.- Intentamos influir en el gobierno municipal aunque no siempre tenemos suerte. Hemos propuesto la creación de una oficina antiokupas en Barcelona que se aprobó hace un año pero que aún no se ha puesto en marcha. Hacemos propuestas que son positivas para la ciudad, pero que luego no se llevan a cabo, nuestra participación se limita a haber evitado que los separatistas se hicieran con Barcelona y echar a Colau.

P.- ¿Sigue activa la furgoneta antiokupas del PP?

R.- Sí, y no ha gustado a los okupas. En alguna plaza en la que hemos puesto la furgoneta han venido a aporrearla, a insultarnos, a rompernos las carpas. Pero hemos recibido muchísimas llamadas y creo que es algo que, más allá de tener una furgoneta, a mucha gente le ha dado tranquilidad por tener un sitio al que llamar.

P.- Barcelona lidera el ránking de la okupación en España.

R.- Presentamos hace 16 meses una ley para acabar con los okupas en 24 horas y el PSOE la tiene paralizada en el Congreso. No quieren tramitar esa ley. En Barcelona tuvimos una alcaldesa que se manifestaba como okupa; cuando llegó Collboni, Barcelona tenía 22 edificios municipales okupados y dos años después hemos pasado 29. Por tanto, el Ayuntamiento de Barcelona tolera, permite y jalea que alguien ocupe edificios municipales a los que entre todos les pagamos el agua, la luz, agua poca, pero también se le paga. Cuando el Ayuntamiento de Barcelona permite tolerar eso, el mensaje que estás lanzando al mundo es que Barcelona es un paraíso de la okupación que puedes venir y ocupar hasta un edificio municipal y nadie te va a echar.

Congreso del PP

P.- ¿Qué tiene que reflejar la nueva ponencia política del PP?

R.- Estoy convencido de que tenemos un partido que tiene los pies en el suelo, que sabe perfectamente que se tiene que hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos y no de los problemas que afectan a los políticos. No va a ser un programa electoral porque no estamos frente a unas elecciones, pero sí que va a marcar muy claramente cuáles son las líneas maestras de nuestra política.

P.- ¿Hay que cambiar el modelo de primarias?

R.- Estamos trabajando en ello. Creo que va a quedar una buena ponencia que va a ser del agrado de todos y por tanto, lo importante es que cuando esa ponencia se apruebe, podamos continuar teniendo un partido abierto a la sociedad, un partido profundamente democrático y un partido en el que todo el mundo tenga cabida y puedo opinar.

P.- ¿Qué otra parte estructural requiere una reforma de cara a los nuevos estatutos?

R.- La evolución de la sociedad cambia, pero tenemos unos estatutos que han permitido convertir a nuestro partido en el principal partido de España. Hemos ganado las elecciones generales, hemos gobernado dos veces, gobernamos en 14 de las 17 comunidades autónomas. Tenemos un partido que no es una secta, a diferencia del PSOE y por lo tanto, creo que los estatutos que nos hemos ido dando hasta ahora en los congresos no han ido mal. Todo es mejorable, todo es perfectible, pero tenemos unas buenas bases.

P.- ¿Cómo de importante es el contacto de la figura política con la calle?

R.- Fundamental. A un político que no le gusta la gente, mejor que se dedique a otra cosa. Yo creo que al menos para un líder municipal es muy importante.

P.- Tus redes sociales dan muestra de que es donde pasas la mayor parte del tiempo.

R.- A mí me gusta mucho estar en la calle, casi nunca estoy en el despacho, estoy en la calle. Mi despacho es la calle. Sin embargo, Barcelona es muy grande, tiene 1,7 millones de habitantes y por tanto me cuesta mucho llegar a todos lados. Pero le aseguro que lo intento.

P.- Un mensaje para Sánchez.

R.- Más allá de que se tiene que ir, creo que es importante que en política, los que nos dedicamos a esto, entendamos que no todo vale para mantenerse en el poder. No se puede manchar la política con actuaciones que son impropias de gente que son servidores públicos. Sánchez creo que cree que los españoles estamos a su servicio y se olvida que todos los españoles somos los jefes de Sánchez y que, por tanto, se debe a nosotros, a los ciudadanos. Creo que la prepotencia y la soberbia con la que está gestionando este país los españoles no nos la merecemos.