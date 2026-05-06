Cómo participar en los experimentos de ‘El Hormiguero’: dónde apuntarse y cómo hacerlo

El Hormiguero es especialista en crear vídeos virales desde que YouTube se popularizó hace décadas. Todavía cuando se emitía en Cuatro (sí, durante años se emitió allí y pudo haber dado el salto a Telecinco), el programa de Pablo Motos comenzó a crear vídeos que se convirtiesen en virales en redes sociales como Facebook y Tuenti, además de llenar horas en YouTube, donde los influencers y YouTubers todavía no existían. Ese tipo de vídeos suelen ser experimentos sociales con niños, ancianos y provocando siempre momentos de gran emoción o reacciones que nadie espera.

En muchos casos, los espectadores piensan en cómo podrían participar en este tipo de vídeos, puesto que apenas se anuncia y parece imposible. Lo cierto es que en muchos casos los protagonistas son actores. El caso más conocido es el de Melquiades, un actor que es conocido por muchos por su papel de Daddy Melquiades, en el que se tomaba a risa las letras del reguetón. Pero ha participado en más vídeos del programa, además de haber tenido pequeños papeles en series como Física o Química o la reciente Muertos S.L. Por lo tanto, hay momentos en los que el programa debe recurrir a actores y figuración para poder conseguir reunir a mucha gente en el día y lugar de las grabaciones.

Pero no siempre es necesario ser profesional para participar en estos experimentos, aunque sí que hay que estar atento. Pocas veces es el propio Pablo Motos el que hace un llamamiento en televisión para buscar voluntarios. Generalmente, son las redes sociales de El Hormiguero en Facebook, X, Instagram y TikTok, donde hacen esos anuncios y explican qué tipo de personas buscan. También tiene una sección de este tipo de experimentos en su web, aunque desde el año 2020 no hace ningún llamamiento.

Cuando el equipo del programa piensa en realizar uno de estos vídeos, es habitual que busquen personas con un perfil muy concreto: niños, ancianos, parejas que lleven más de 50 años de matrimonio, personas viudas o ex parejas que se hayan separado hace mucho tiempo.

Los mejores experimentos sociales de ‘El Hormiguero’

Uno de los más recordados por los espectadores fue el que realizaron al juntar en un mismo lugar a cantantes de reguetón con profesionales de la ópera. Omar Montes y el cantante Rvfv se sentaron junto a Ainhoa Arteta para debatir sobre los dos géneros musicales, que nada tienen que ver el uno con el otro. Para demostrar las diferencias, los tres artistas debían responder a las mismas preguntas y explicar cómo se preparan para salir a un escenario o qué han estudiado para llegar a triunfar, dando respuestas de lo más locas.

Otra vez, los voluntarios del programa se atrevieron a probar el surströmming, una conserva de pescado que (según dicen los que lo han probado) huele a podrido y que en países como Noruega y Suecia es un plato muy querido. En el vídeo se puede ver a muchos de los voluntarios que casi vomitan nada más abrir la lata de conserva y apenas pudieron probar bocado.

Esos mismos voluntarios lo pasaron muy mal al probar uno de los platos más picantes del mundo, cocinado con Carolina Reaper, el considerado como el chile más picante del mundo durante años. En esa prueba varios sufrieron convulsiones y hasta uno de ellos tuvo una subida de tensión.

Otros, como los experimentos con niños, nos han provocado lágrimas de emoción. La pureza de los más pequeños se pudo comprobar en El Hormiguero cuando un grupo de niños se reunió con personas en silla de ruedas y con graves problemas de movilidad. Lejos de sentir pena o rechazo, los pequeños demostraron no tener prejuicios con ellos y les trataron como a cualquier otra persona.