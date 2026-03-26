La Junta Electoral suspende el uso del DNI digital en las elecciones, como pedía el PP

La Junta Electoral Central ha suspendido el uso del DNI digital para la identificación de los votantes en las elecciones hasta que se garantice «que el control es seguro». Lo ha hecho tras la petición del Partido Popular.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo había solicitado a la Junta Electoral que suspendiera el uso de la aplicación miDNI en los comicios ante las dudas de que no se pudiera comprobar de forma fidedigna la autenticidad del documento con un código QR actualizado.

Así, la Junta ha emitido un comunicado que recoge lo siguiente: «La Junta acuerda suspender la eficacia de sus Acuerdos de fecha 16 de febrero 2023, 18 de septiembre de 2025 y 5 de marzo de 2026, por los que se permitía la utilización de las aplicaciones MiDGT y MiDNI por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo, hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura».

En caso de que se permitiera su uso, había señalado el PP, sería necesario que en cada mesa electoral hubiera un dispositivo con acceso a la aplicación para verificar el documento digital de forma «adecuada y suficiente» por medio del código QR, conectando en tiempo real con los servidores del Ministerio del Interior.

Los populares han indicado que el sistema electoral español funciona bien y consideran que esta iniciativa del Gobierno, «sin las verificaciones necesarias», está generando problemas y desconfianza.