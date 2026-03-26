Una madre con hijos en un centro tutelado sobre la eutanasia de Noelia: «Es un negocio»

El caso de Noelia ha sacudido el sistema de protección de menores, como los centros tutelados. Una vez más queda en evidencia el problema crónico de muchos de estos lugares considerados como «centros del horror». Así lo advierte una madre a las puertas del hospital donde la joven que, en menos de una hora, si no se impide, recibirá la eutanasia.

«Es un negocio», lamenta respecto a esta eutanasia evitable y que, de efectuarse, marcará un precedente terrible en España. Esta madre, cuyos hijos están internos en un centro tutelado. «Los usan como productos, y este es el resultado», ha gritado.

En sus manos sostiene unas pancartas manuscritas que dicen: «LOS PROTEGEN, ENFERMAN, TORTURAN, MALTRATAN Y MATAN».

«Los tratan como perros», añaden la gente que está en las inmediaciones del hospital siguiendo la tragedia. «¡Este es el resultado!», sigue gritando la madre. A la salida del hospital también se encuentran grupos de personas rezando por el alma de Noelia. Así como la mejor amiga de la joven a quien le han impedido acceder a convencerle de que la muerte no es la solución y que merece la pena vivir.