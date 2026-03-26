Siete chefs con estrella Michelin piden a Prohens eventos que pongan en valor la alta cocina de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia a siete chefs con estrella Michelin de Baleares, entre ellos Andreu Genestra (Andreu Genestra), Miguel Navarro (Es Fum), Macarena de Castro (Maca de Castro), Álvaro Salazar (Voro), Fernando P. Arellano (Zaranda), Marc Fosh (Marc Fosh) y Óscar Molina (La Gaia).

Adrián Quetglas (Adrián Quetglas), aunque estaba previsto que estuviera presente, finalmente no ha podido asistir a la reunión.

Durante el encuentro, los chefs han trasladado a la presidenta la necesidad de dar más visibilidad a un sector que identifica culturalmente a Baleares. En palabras del chef Álvaro Salazar, durante la reunión se ha realizado «una lluvia de ideas sobre experiencias futuras que pueden hacer crecer y mejorar el sector gastronómico de las Islas».

Por su parte, Prohens ha tomado nota de las propuestas planteadas y ha reafirmado el compromiso del Govern con el sector gastronómico, destacando su papel como una de las principales señas de identidad de Baleares y como motor de desarrollo económico y cultural.

Al encuentro también ha acudido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.