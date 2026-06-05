Víctor Muñoz pega el estirón

La explosión de Víctor Muñoz no tiene límites y ya se traduce en números. El canterano del Real Madrid, a las puertas de su primer Mundial con España, ha pegado el estirón con un fuerte incremento en su valor de mercado. De los cinco millones de euros en los que se estimaba al jugador al inicio de la temporada, el extremo izquierdo ha pasado hasta los 30 según la última actualización de Transfermarkt.

Su gran temporada en Osasuna no ha pasado desapercibida para nadie. Tampoco para este portal especializado en valores de mercado, que ha subido el de Víctor Muñoz en 10 millones. De 20, el canterano madridista ha pasado a costar 30. Su futuro es incierto, ya que el Real Madrid lo contempla como una de las opciones para este verano, aunque no ve con malos ojos que haga un año más de mili en El Sadar.

De hecho, el club blanco, como hace con la mayoría de las ventas de futbolistas creados en La Fábrica, se guardó el 50% de los derechos de su canterano, lo cual supondría una futura compra más económica que para el resto de clubes que le pretendan. Se habla incluso de que uno de ellos podría ser el Barcelona, pero la prioridad de Víctor, en caso de salir este verano, evidentemente es el Real Madrid.

Habrá que esperar al rendimiento que pueda dar también con la selección española en el Mundial, en una posición que está abierta. Nico Williams llega muy justo a la cita y Luis de la Fuente tendrá que elegir entre varios nombres para ocupar el extremo izquierdo. Uno de ellos, y quizá el más natural, sea el de Víctor Muñoz, ya que está más acostumbrado en los últimos tiempos a partir desde esa banda que otros como Yéremy Pino o Ferran Torres.

Víctor Muñoz, un ascenso sin techo

El de Osasuna ha jugado 36 partidos en la temporada de su debut en Primera División y ha marcado siete goles y repartido cinco asistencias. Unos números que reflejan su crecimiento exponencial y que también han sido fundamentales para la salvación de su equipo. Víctor Muñoz ha brillado con luz propia y ahora quiere hacerlo en Estados Unidos, México y Canadá.

La del Mundial es su segunda convocatoria con España. La primera fue en el parón de marzo, una fecha en la que también derribó la puerta de la Absoluta. Víctor salió en la segunda parte del amistoso contra Serbia y marcó el tercer y definitivo gol, lo que le dio la oportunidad de disputar 44 minutos ante Egipto, también desde el banquillo. Todo ello ha influido en esta subida de su valor, que ya es de 30 millones. Un ascenso que parece no tener fin.