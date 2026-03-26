Andalucía TRADE entrega sus premios a la Empresa Andaluza del Año 2025 ante más de 400 personalidades del panorama empresarial. Se han distinguido a las firmas Biorizon Biotech, Acesur, Cobiomic Bioscience, DHV Technology, Pilatus Aircraft Ibérica y Dcoop.

Las ganadoras han sido elegidas por un jurado regional, de entre las 47 finalistas provinciales, seleccionadas a partir de las 300 empresas de todos los sectores, tamaños y localizaciones que presentaron candidatura, requisito para participar.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y presidenta de Andalucía TRADE, Carolina España, ha presidido hoy el acto de entrega de los Iº PREMIOS ANDALUCÍA TRADE EMPRESA ANDALUZA DEL AÑO 2025, en una ceremonia celebrada en el Teatro Central de Sevilla, ante más de 450 invitados del mundo empresarial andaluz.

En el acto, presentado por la periodista de Canal Sur TV Desirée García-Escribano, recibieron sus galardones los responsables de la cooperativa Dcoop, en la categoría de Trayectoria Empresarial; la compañía Pilatus Aircraft Ibérica, como proyecto inversor internacional, en la modalidad de Invest in Andalucía; la empresa Acesur (Aceites del Sur-Coosur), en la de Desarrollo Industrial; DHV Technology, en la categoría de Desarrollo Internacional; Biorizon Biotech, en la modalidad de Innovación y Transferencia de Conocimiento; y Cobiomic Bioscience, en la de Startup.

Junto a Carolina España entregaron los galardones Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE; y Ana Requena, presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España, y Medalla de Andalucía 2026. Igualmente, asistió al acto el consejero de Industrias, Energía y Minas, Jorge Paradela.

Los premios Andalucía TRADE tienen carácter bienal, carecen de dotación económica y los galardonados han recibido una estatuilla, réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, que ha sido producida para la ocasión en mármol de Macael por la empresa almeriense Cuéllar Stone. En palabras de la presidenta de Andalucía TRADE, “es un símbolo que une como ningún otro la fuerza y representación que este monumento andaluz tiene en el mundo con la gran contribución que las empresas realizan a la difusión de la marca Andalucía y al crecimiento de la economía y el empleo”.

Andalucía TRADE, Agencia de Transformación y Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía desarrolla su actividad hacia las empresas andaluzas través de instrumentos para la financiación empresarial y servicios, que se articula en tres grandes ejes: el fomento empresarial, el desarrollo de negocio mediante servicios de alto valor añadido y la internacionalización de la economía andaluza, con el objetivo último de impulsar el crecimiento económico, promover la inversión, reforzar la proyección exterior y la atracción de inversión extranjera, y favorecer la innovación, la I+D+i y la transferencia de conocimiento.

300 candidaturas y 47 finalistas

Los premios empresariales organizados por Andalucía TRADE y cofinanciados con Feder con herederos de los Premios Alas de la Junta de Andalucía. Fueron convocados el pasado mes de septiembre y han ido desarrollándose los meses siguientes en un proceso de elección de finalistas provinciales y ganadores, por sus respectivos jurados. A lo largo de su desarrollo, han contado con la especial colaboración de las Delegaciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en las ocho provincias; las Cámaras de Comercio de cada territorio; el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y sus representaciones provinciales.

Estas entidades han ido participando en sus respectivos jurados: uno de carácter regional, que eligió a las seis empresas ganadoras, de entre las 47 finalistas seleccionadas previamente por los ocho jurados provinciales, a partir de las 300 empresas que presentaron sus candidaturas, requisito para participar.

Junto a las entidades citadas, participaron como miembros de los jurados, de composición mayoritariamente privada, representantes de medios de comunicación provinciales y regionales y empresas de reconocido prestigio.

Entrega y recogida de premios

El acto de entrega de los Iº PREMIOS ANDALUCÍA TRADE EMPRESA ANDALUZA DEL AÑO 2025, se desarrolló con un ameno formato presentado de la periodista Desirée García-Escribano, en el que el público disfrutó de las actuaciones en directo del Trio Alfatu, compuesto por profesores del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Morales de Sevilla: Juan Campos (guitarra), Julia Gonzalo (piano) y María Bono (violín).

La presidenta de Andalucía TRADE fue la encargada de entregar los premios en las modalidades de Trayectoria Internacional e Invest in Andalucía. En la categoría de Trayectoria Internacional, fue Antonio Luque, presidente de Dcoop, quien recibió el galardón que reconoce a esta cooperativa malagueña, líder mundial de envasado y venta de aceite de oliva.

Por su parte, el reconocimiento Invest in Andalucía lo recibió Victoria Vallecillos, directora de Pilatus Aircraft Ibérica, multinacional de origen suizo que ha creado una nueva planta de producción en la provincia de Sevilla, convirtiendo con ella a Andalucía en la única región del país con presencia de dos grandes fabricantes aeronáuticos, fortaleciendo así su carácter de capital de la industria aeroespacial de España y una de las principales de Europa.

En la categoría de Desarrollo Industrial fue Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), quien hizo entrega del premio a Gonzalo Guillén, director general de Acesur (Aceites del Sur-Coosur), empresa de Jaén con gran implantación también en Sevilla y una de las compañías líderes en envasado y comercialización de aceite de oliva.

Asimismo, Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, fue el encargado de entregar el premio al Desarrollo Internacional a Ismael Sánchez, director de Desarrollo de Productos de DHV Technology, empresa malagueña de alta tecnología que está especializada en el diseño, fabricación y cualificación de soluciones avanzadas de potencia para el sector espacio.

David Iglesias, CEO de Biorizon Biotech, firma reconocida en la categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento, recogió el galardón de Ana Requena, presidenta y CEO de Randstad, y Medalla de Andalucía 2026. Esta multinacional biotecnológica con sede en El Alquián (Almería), está reconocida como pionera mundial en desarrollo de bioestimulantes y bioplaguicidas de origen natural a partir de microalgas, y de bacterias y extractos botánicos.

Por su parte, Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE, fue el encargado de entregar el premio en la modalidad de Startups a Carlos Pérez Sánchez, fundador y CEO, y Clementina López Medina, fundadora y directora Médica de Cobiomic Bioscience S.L. (Córdoba). Esta startup fundada en 2022 como spin-off de la Universidad de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC), nació con la misión de trasladar la investigación biomédica a la práctica clínica. La firma se centra en el desarrollo de herramientas diagnósticas y predictivas basadas en biomarcadores moleculares, integrando inteligencia artificial para impulsar la medicina personalizada, con especial énfasis en las enfermedades inflamatorias crónicas.

Seis Categorías

Según se recoge en las bases de los premios, los méritos que reconocen cada categoría son:

1.- Innovación y Transferencia de Conocimiento: para empresas que destacan por su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en los últimos cinco años. Se considera la colaboración con universidades, centros de investigación u otras entidades que impulsen la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico.

2.- Desarrollo Industrial: dirigido a las firmas que hayan destacado por su contribución al crecimiento y fortalecimiento del sector industrial. Se valora la creación de empleo, el impulso a la economía local y el liderazgo en desarrollo de infraestructuras industriales.

3.- Startups: esta modalidad premia a las startups más innovadoras y prometedoras que, con visión y audacia, han logrado destacar en sus primeros años de actividad. Se valora la creatividad, el potencial de crecimiento sostenible y la capacidad de resolver problemas mediante soluciones disruptivas.

4.- Desarrollo Internacional: reconoce a las empresas que han destacado en su proceso de expansión y consolidación en mercados internacionales.

Invest in Andalucía: premia a empresas extranjeras que hayan realizado inversiones significativas en Andalucía, contribuyendo al desarrollo económico local.

5.- Trayectoria Empresarial: este galardón homenajea la labor de empresarios, empresarias o empresas que han demostrado una trayectoria ejemplar a lo largo de los años, consolidándose como referentes en su sector. Se reconoce su visión estratégica, capacidad de adaptación, innovación constante y compromiso con la excelencia.

Reconocimiento empresarial

Los Premios Andalucía TRADE son de carácter bienal, reconocen los méritos de las empresas y ponen en valor su contribución al progreso económico de Andalucía, sin importar su tamaño, sector, o forma jurídica. Se trata de galardones honoríficos, que carecen de dotación económica y tienen como objetivo impulsar el conocimiento y reconocimiento de las empresas andaluzas que crean riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Además de a las ganadoras regionales, en el acto se reconoció el papel de las 47 finalistas, quienes reciben, igualmente, un diploma acreditativo de su condición. Tanto las unas como las otras, se beneficiarán de las acciones de comunicación que viene organizando Andalucía TRADE para poner en valor su actividad ante la sociedad. Igualmente, pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucía TRADE 2025, junto con el logotipo de los premios.

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía Feder 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 ´Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional´.