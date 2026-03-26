Echenique rabia por los vídeos de OKDIARIO que demuestran que Noelia Castillo no es parapléjica

El ex portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha rabiado este jueves en las redes sociales por los vídeos publicados por OKDIARIO que demuestran que Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibirá la eutanasia, sí que puede caminar.

«El padre de Noelia Castillo ha filtrado a un panfleto de extrema derecha abundantemente financiado por el PP vídeos privados de la joven haciendo rehabilitación como una forma de negarle el derecho a una muerte digna después de 600 días de tortura. No tengo palabras», señala Echenique.

Noelia lleva desde 2024 luchando en los tribunales para recibir la eutanasia. Su familia se posicionó en contra de su decisión, especialmente su padre, que, ayudado por Abogados Cristianos, ha tratado de frenar la muerte asistida de su hija de la mano de la Justicia.

Después de que Noelia intentase quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso y quedase incapacitada de cintura para abajo, los médicos y sanitarios trabajaron durante meses con ella para que pudiese volver a andar. Noelia finalmente consiguió ponerse de pie con mucho esfuerzo.

La recuperación de Noelia no fue fácil, como tampoco lo ha sido su vida. La joven tuvo que ayudarse de muletas y andadores para volver a caminar despacito. Consiguió recuperar la fuerza en las piernas y ahora puede subir y bajar las escaleras, tal y como se aprecia en los vídeos publicados por OKDIARIO.

Asimismo, la propia Noelia en las grabaciones es consciente de sus avances y en uno de los vídeos asegura «hacerse pateadas», aunque admite que se cansa. Su familia estuvo acompañándola en esta recuperación. Tal y como se puede ver en los vídeos, su padre le animaba a andar. «Eres una máquina, ya mismo estás corriendo», le decía su padre tras grabarla dando un paseo juntos por Badalona.

Noelia recibirá la eutanasia

Noelia Castillo recibirá a las 18:00 horas de este jueves la eutanasia por motivos psiquiátricos. La joven catalana fue diagnosticada con un Trastorno Límite de la Personalidad, por el cual está medicada con antidepresivos. Algunos de estos medicamentos tienen como efectos secundarios el tener conductas suicidas.

El caso de Noelia ha reabierto el debate sobre la Ley de la Eutanasia, que fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. La Justicia ha avalado la muerte asistida de Noelia, tal y como permite la ley del Ejecutivo socialista.

Por su parte, la madre de Noelia ha pasado la última noche con ella en el hospital, respeta su decisión y ha entendido los argumentos de su hija, pese a que no quiere verla morir. La propia Noelia ha decidido que no esté en la sala donde cerrará los ojos para siempre.