El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha defendido de la reprobación de la mayoría de ediles este jueves después de que golpease con una carpeta una botella de agua vacía en dirección al edil de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, durante un pleno municipal. «No le puse un dedo encima», se ha justificado el dirigente del partido de Santiago Abascal.

«Lo que yo hice fue empujar una botella de plástico vacía que no tocó a nadie y que cayó al suelo», ha descrito Ortega Smith así su actuación en aquel pleno del 22 de diciembre. «Comprenderá que de ahí a una agresión física hay un verdadero abismo», añadió el diputado nacional.

«Creo que no podrán encontrar en mí en ninguna ocasión que no hayamos sido firmes y contundentes con cualquier acción violenta», ha espetado el dirigente de Vox. Y ha insistido en que «hay que ser veraces» a la hora de relatar los hechos.

Ortega Smith ha recriminado en una entrevista en Telecinco que la líder de Más Madrid en el municipio, Rita Maestre, haya dicho «que hay violencia» porque ha sostenido que la edil estaba «de espaldas» a aquella acción.

Además, ha restado importancia a sus acciones al compararlas con Daniel Biondi ex concejal del PSOE que dimitió de su posición en el Ayuntamiento y en el partido después de dar unas palmadas en la cara al alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida. «Biondi le puso la mano en la cara al alcalde, yo no he tocado al concejal», ha explicado el representante de la formación verde.

Ortega Smith se ha justificado en que recibió «mofas e insultos por defender a las víctimas del terrorismo». Y ha insistido en que es difícil mantener las formas cuando «se ríen de las víctimas del terrorismo» y cuando les llaman «asquerosos». «Nadie le dice al señor Rubiño si se arrepiente de reírse de las víctimas del terrorismo», le ha recriminado el representante de Vox al edil de Más Madrid.

«Doble vara de medir»

El diputado nacional de Vox se ha quejado de que «hay una doble vara de medir». El vicepresidente de la formación con sede en Bambú ha enumerado los «casi 300 actos documentados» de «agresiones físicas y verbales en todos los actos» de Vox en el país.

«Me da pena que el PP se preste a este juego de demonización de Vox», ha valorado el político municipal y europeo. «No escuchamos ni el 1% de críticas” para otros actos como la quema de la foto del rey, se ha quejado Ortega Smith.

El edil municipal se ha lamentado de que «el Ayuntamiento de Madrid está utilizando la mayoría absoluta para actuar como un rodillo». Y ha reprochado a Martínez Almeida que «mintió a los madrileños» porque «prometió quitar Madrid central» y, ha apuntado Ortega Smith, aún «pone multas millonarias».

Además, preguntado por si considera rotas las relaciones con el grupo municipal del PP, ha señalado que la mayoría absoluta de los populares en la capital se consiguió por «sólo el 0,13% de los votos» y que, por ello, «el PP está crecido».

«Acto de extrema gravedad»

El concejal y diputado de Vox, Javier Ortega Smith, ha declarado su manifestado, respecto al apaleamiento de una piñata con la figura de Pedro Sánchez frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz durante la protesta del 31 de diciembre, que «son imágenes que no deberían ocurrir».

El edil madrileño ha aclarado que está «convencido» de que «este tipo de acto de protestas» no se estarían ocurriendo «si no estuviéramos en un acto de extrema gravedad en España». «Se lleva a España al abismo», ha sentenciado el también diputado nacional. «Ante esa situación, la desesperación de mucha gente, de cómo se está regalando España, les lleva a muchas situaciones así», ha justificado Ortega Smith el apaleamiento de la piñata de Pedro Sánchez en Ferraz.

En todo caso, Ortega Smith ha concluido que acciones como la de la piñata de Sánchez «deberían condenarse siempre, no solo cuando se producen frente a la sede de Ferraz».