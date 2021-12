La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha protagonizado una de las felicitaciones de Navidad más originales del panorama político. Ha invitado a una actriz llamada Inés de Miguel que se hizo viral hace unos meses clavando el acento de esta política de origen cubano.

A lo largo de más de dos minutos la original y la copia comparten confidencias. Dicen que reírse de uno mismo es un signo de inteligencia y así parece tomárselo Rocío Monasterio. Vox ha difundido el vídeo por los grupos de trabajo de Vox con los periodistas y ha provocado muchas risas y comentarios.

«¿Y tú qué haces aquí?», pregunta Rocío Monasterio a lo que su interlocutora responde: «¿Qué haces tú aquí?. «Pero vamos a ver, ¿tú de dónde has salido? De verdad, esto es tronchante», bromean. «Ahora tengo una doble, es tronchante», comenta la diputada.

A continuación comparten chanzas sobre cómo reconocer «a un cuñado comunista en las cenas de Navidad». También critican que se hable estos días de «Reinas Magas» porque «eso es de globalistas y de progres lacayos, lacayos del globalismo». «Y nada de regalos unisex. Rosa para las niñas y, sí, un tractor azul para los niños. Lo que no le gusta el ministro Garzón», ríe Monasterio.

«Bueno, que te enrollas Rocío. Vamos a felicitar a todos, que no a todas y todas, porque eso es de comunistas. Felices fiestas», señala la imitadora. «Vamos a ver, ¿cómo qué fiestas? Nosotros decimos Feliz Navidad y lo que hemos venido aquí es a dar una dosis de humor, a dar esperanza para estas Navidades a todos los españoles. Así que repite conmigo y no seas comunista. ¡Feliz Navidad! es que que me oigo a mí misma y me da la risa», remata Rocío Monasterio mientras cierran el vídeo con un brindis.