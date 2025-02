Más Madrid intenta frenar la promoción de 443 pisos en Cuatro Caminos que Almeida ha desbloqueado

El grupo Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha presentado la única alegación durante el periodo de información pública en contra del arranque definitivo del proyecto de las 443 viviendas en las cocheras Cuatro Caminos, que llevan paralizadas más de 10 años. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció el jueves que con la aprobación del convenio de gestión en el próximo pleno del día 25 de febrero, se desbloqueará la operación.

El partido de Mónica García, con Rita Maestre como portavoz en el Ayuntamiento, ha señalado que no se puede hacer el proyecto porque no cumple la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, que dice que hay que ceder un 20% de vivienda protegida en vez del 10 % que establecía ese texto legal cuando se comenzó la tramitación. «Para nosotros esto habría supuesto que aproximadamente 50 familias se hubieran quedado sin vivienda porque no cumplen con los requisitos para la vivienda protegida», ha dicho una de las cooperativistas.

En declaraciones a OKDIARIO, esta futura propietaria ha lamentado la postura de Más Madrid, a quien ha acusado de poner «palos en la rueda constantemente». «Me parece que es inexplicable que cualquier partido político en estos momentos esté en contra de construir viviendas con la necesidad que hay en Madrid y en España en general», ha señalado.

«Con la situación actual que tenemos de demanda de vivienda no se entiende que se pongan en contra, pero sabemos que esto tiene tintes políticos porque ese terreno pertenecía a la Comunidad de Madrid y hasta la fecha nos han tenido a los cooperativistas secuestrados por ideas políticas», remarcaba.

Comisión y pleno

La comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, encabezada por Borja Carabante, aprobará el próximo martes la elevación al pleno del convenio urbanístico para la gestión y ejecución del planeamiento en el Parque Metro Cuatro Caminos. De este modo, la aprobación y, con ello, el desbloqueo de este proyecto culminará en el Pleno del próximo día 25 de febrero.

Fue en 2005 cuando el Gobierno de la ciudad de Madrid anunció que tenía previsto desarrollar cientos de viviendas en estos terrenos. Sin embargo, el proyecto estuvo paralizado durante muchos años debido a la indecisión política, la burocracia municipal y las complicaciones del sistema urbanístico español.

La modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital no llegó hasta 2014 y requirió también el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Habían pasado nueve años desde que el Gobierno local comunicó por primera vez su disposición a acometer esta operación urbanística.

Ana Botella consiguió entonces el desbloqueo que había sufrido este proyecto en los años de su predecesor, Alberto Ruiz Gallardón, pero duró poco porque, llegado el año 2015, el nuevo Gobierno municipal de Manuela Carmena intentó paralizar por todos los medios la operación.

Todo ello dilató más en el tiempo la aprobación de la operación urbanística, pero finalmente, gracias a un recurso, al concejal de urbanismo no le quedó más remedio que continuar con el proceso.

Con la llegada a Cibeles de José Luis Martínez Almeida en 2019 se aprobó un nuevo instrumento urbanístico. Y en 2022 la Justicia estimó un recurso de una asociación ciudadana que reclamaba la necesidad de acompañar el proceso con una memoria económica. Al no permitirse la subsanación de este defecto de forma, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid se vio obligada a empezar otra vez de cero hasta llegar a día de hoy.

Proyecto

La vicealcaldesa Inma Sanz dio este jueves más detalles sobre el proyecto. Tendrá una superficie edificable que asciende a 59.000 metros cuadrados. El 10% se destinará a viviendas sujetas a régimen de protección pública y también se mejorará la configuración urbana de la zona, con nuevas conexiones viales y con la creación de nuevas zonas verdes con una superficie de 16.000 metros cuadrados.

De las cinco parcelas dedicadas a uso residencial, tres serán de vivienda libre, una de vivienda protegida y otra cedida al Ayuntamiento. Además, hay otra parcela dotacional y una para usos terciarios. Se soterrarán las cocheras, se erigirán seis edificios, una torre de 100 metros de altura y un gran parque, además de más de mil plazas de aparcamiento, de las que 949 serán para residentes, ha explicado Sanz.

«Es una grandísima noticia para esas personas que tanto tiempo llevan sufriendo con este asunto» porque se les va a poder dar «una solución definitiva a estas 443 familias afectadas». Además, ha calificado el proyecto como una buena forma de aliviar la situación de la vivienda en la ciudad de Madrid.