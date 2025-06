Un madrileño dice esto de la piscina urbana de Madrid Río y los aplausos se han escuchado en Barcelona

El verano ya está aquí, así que como cada año, las alternativas para sofocar el calor se reparten por todo Madrid, aunque existe un lugar que se ha convertido en el favorito de muchos madrileños: la piscina de Madrid Río, en el parque de Arganzuela. Y no es para menos. Allí, entre chorros de agua y risas, se respira ese ambiente veraniego que antes parecía reservado tan sólo a las zonas de costa.

Desde su apertura el pasado 13 de junio, este espacio acuático no ha dejado de recibir visitantes. Familias, parejas, jóvenes, mayores; todos buscan lo mismo: poder darse un pequeño baño en plena ciudad de Madrid. Pero en medio de tantos bañistas, una frase ha conseguido destacar entre las demás. Un madrileño, emocionado y sorprendido a partes iguales, lo ha dicho claro: «Esto no lo tienen ni en la Barceloneta». Pero, ¿qué tiene de especial esta playa urbana para desatar tanto entusiasmo? ¿Es solo una cuestión de chorros de agua, o hay algo más que la convierte en un símbolo del verano en la capital?

Éxito de la piscina urbana de Madrid Río

Ubicada en el parque de Arganzuela, la playa urbana de Madrid Río se extiende a lo largo de 12.000 metros cuadrados. No se trata de una piscina al uso, sino de un espacio pensado para el disfrute al aire libre, con tres recintos acuáticos que combinan chorros, fuentes, zonas de nebulización y superficies que no resbalan. En total, son 72 surtidores que crean un entorno refrescante donde no sólo se puede chapotear, sino también pasear descalzo o sentarse en el borde mientras los niños juegan.

El horario, de 11:00 a 22:00 horas todos los días hasta el 15 de septiembre, permite que las familias puedan planear una escapada en cualquier momento del día. Ya sea para una visita rápida después del trabajo, o para pasar toda la tarde con toalla y picnic, la playa urbana ofrece una experiencia accesible y gratuita en pleno centro de la ciudad.

La única manera de aguantar el calor

El verano madrileño se presenta cada año con más fuerza, y muchas familias no pueden permitirse salir de la ciudad o pagar entradas para piscinas privadas. Por eso, este tipo de espacios públicos se han convertido en salvavidas, no sólo en lo literal. Para muchos padres y madres, la playa urbana representa una forma sencilla, segura y económica de entretener a los más pequeños mientras se mantiene el cuerpo fresco.

Y en un reportaje realizado por Telemadrid, una madre confesaba que este rincón es lo único que les funciona para sobrellevar los días más duros de calor: «Es la única manera que hemos encontrado de aguantar el calor», decía entre risas, mientras vigilaba a su hija bajo los chorros de agua. Otro padre, acompañado también por su niña, comentaba que las piscinas municipales están demasiado llenas estos días, y que Madrid Río se ha convertido en «la solución más rápida para refrescarse un poquito».

Libros, sol y agua: el nuevo planazo del verano madrileño

Lejos de ser solo un espacio infantil, la playa urbana de Madrid Río se ha convertido también en punto de encuentro para adultos que buscan un rato de tranquilidad. Algunos aprovechan para leer un libro tras mojarse los pies, mientras otros simplemente se tumban al sol, disfrutando de ese momento casi playero sin haber salido de la ciudad. Hay quien incluso lleva su silla plegable y pasa la tarde allí, como si estuviera en una cala del Mediterráneo.

Y ese ambiente es el que ha enamorado a más de uno. Porque no sólo se trata de combatir el calor, sino de recrear el espíritu del verano: un espacio de descanso, comunidad y alegría.

Nuevos puntos de refresco por toda la ciudad

El éxito de Madrid Río no es aislado. El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado su protocolo frente a las altas temperaturas con la instalación de otros tres nuevos puntos de refresco en distintos distritos. Así, quienes no pueden desplazarse hasta el centro tienen alternativas más cercanas. Uno de estos espacios se encuentra en la calle Murcia, también en Arganzuela. Los otros dos están en la calle Oporto (Carabanchel) y en la calle Milmarcos (Villa de Vallecas).

Además, siguen activos otros recintos acuáticos, como los de La Gavia y Plaza de España, donde también se han instalado pérgolas con nebulizadores y zonas adaptadas para que los ciudadanos puedan combatir el calor sin alejarse demasiado de casa. La intención, según el consistorio, es clara: facilitar el acceso al agua y al frescor a todos los madrileños, vivan donde vivan.

Y entre todo lo disponible, la piscina urbana de Madrid Río destaca de forma especial y nada tiene que envidiar a las playas de las ciudades costeras como Barcelona. ¿A qué esperas para visitarla?.