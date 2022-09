La línea roja de Vox para aprobar las cuentas de Almeida: quitar los límites a los coches sin etiqueta

Vox ha señalado este martes una «línea roja» para aprobar los Presupuestos de 2023 de José Luis Martínez-Almeida: suspender las restricciones a los coches sin etiqueta medioambiental y los vehículos industriales, de pasajeros, etc. hasta que los tribunales no resuelvan los recursos por ellos interpuestos no se sentarán a negociar el presupuesto de 2023.

El portavoz en la capital de Vox, Javier Ortega Smith, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha establecido con claridad su primera exigencia para posibilitar unas nuevas cuentas municipales para la ciudad. Subraya que sin esa condición básica no se sentarán a negociar el presupuesto de 2023. «Es una línea roja», ha indicado desde el Palacio de Cibeles, durante el transcurso del Pleno municipal mensual. Ese «gesto de humanidad, social y de ayuda ante situaciones de alarma es la condición mínima para sentarse a negociar el presupuesto», ha comentado, después de renombrar la estrategia Madrid 360 como «Madrid 360 días de multas».

«O suspende o con nosotros que no cuente para sentarse a negociar los próximos presupuestos», ha remarcado el también secretario general de Vox.

En este sentido, Vox lleva a votación una proposición en este sentido. Argumentan esta iniciativa por una «emergencia social» tras la pandemia y sus efectos traducidos en el cierre de negocios y en el incremento del paro, que ahora se agregan a la crisis energética, con precios de la electricidad «que han crecido un 200%, los del gas un 400% y los hidrocarburos se han duplicado». Los vecinos, dice el de Vox, «no pueden llegar a final de mes ni llenar la cesta de la compra, les será imposible calentar su casa en invierno y tendrán dificultades para pagar la hipoteca».

Ortega Smith ha apuntado que, además de bajar la fiscalidad, muchos puntos de Europa, «incluso saltándose la Agenda 2030 del globalismo», pasan a la energía nuclear, abren minas de carbón o reactivan centrales térmicas, esto es, «buscar recursos naturales para bajar los precios de la energía».

Vox ha descrito que el parque automovilístico madrileño tiene una edad media de trece años, unido a que a las familias les resulta «dificilísimo» cambiar su vehículo. Ortega Smith ha espetado a Almeida que si no suspende las prohibiciones sería «incoherente» por su parte e incumpliría sus promesas de campaña y los acuerdos de investidura con la formación que le hizo alcalde.

OKDIARIO ha preguntado su opinión sobre los resultados electorales en Italia y el futuro de Macarena Alona. No obstante, Ortega Smith ha optado por centrar su mensaje en la línea roja impuesta a Almeida ante la gravedad de la situación económica de los madrileños.

Por su parte, alcalde Almeida ha respondido a Vox que su línea roja para sentarse a negociar los presupuestos es «legalmente imposible». «Nos ha puesto una pistola en el pecho para sentarse a negociar», ha espetado ante los periodistas.

«Legalmente es imposible; lo hace porque no se quiere sentar a negociar. El año pasado hasta el último momento no se quiso sentar. Renuncia a ser útil no solo a los votantes de Vox sino al conjunto de los madrileños, porque no se puede suspender la aplicación de una ordenanza por motivos puramente políticos», ha advertido el regidor. Ha reprochado una falta de coherencia en los de Santiago Abascal por votar año a año «abstención, sí y no». Por el contrario, el PSOE y Más Madrid se han mantenido coherente en el “no”.