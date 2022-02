El secretario general del PSOE-M y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, reconoce en una entrevista con OKDIARIO que no tienen ningún miedo a discrepar con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la armonización fiscal que prepara su Ejecutivo, con la que dice diferir totalmente.

Para Lobato, el actual sistema impositivo que hay en Madrid «funciona», no tiene intención de subir «ni un euro» los impuestos si logra gobernar la región en 2023 y considera, en línea con el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso, que las comunidades autónomas deben tener autonomía fiscal.

PREGUNTA.- ¿Está el PSOE-M a favor de la armonización fiscal que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez?

RESPUESTA.- Nosotros, de lo que estamos a favor es de que un sistema que ha funcionado, que es el de las autonomías y que siempre hemos defendido socialistas y constitucionalistas de este país, siga funcionando. El Estado, algo tendrá que decir sobre los impuestos cedidos, pero las comunidades autónomas, también, y eso creemos que ha funcionado. Nadie nos tiene que plantear lo que tenemos que hacer en Madrid, eso lo tengo muy claro y lo vamos a defender.

Además, nuestro modelo fiscal es muy distinto al de Ayuso y queremos esa autonomía que ya tenemos para aplicar nuestro modelo fiscal. Ayuso tiene un modelo muy claro que es el del privilegio agresivo del 1% de los grandes patrimonios. Ahora han aprobado su nuevo modelo fiscal, que supone que para los que ganan menos de 12.000 euros hay cero euros de rebaja, para quienes ganan hasta 30.000 euros hay cinco al mes de rebaja y para quienes ganan hasta 60.000 euros se aplican 11 de rebaja al mes. Mientras tanto, para ese 1,2% que gana más de 150.000 euros la rebaja es de 4.500 euros.

Es un modelo pensado claramente en el beneficio del 1,2% de los madrileños. Nosotros defendemos un modelo de impuestos suficiente para los servicios públicos. Necesitamos impuestos moderados que permitan que la economía fluya y que haya eficiencia económica y que sean también justos. No hace falta subir ni un euro ningún impuesto. Lo que hace falta es que sean impuestos justos, que es lo que le da moderación también al sistema.

P.- ¿Entonces, el PSOE-M no subirá impuestos a los madrileños si gobierna en 2023?

R.- No. Sólo haría que los impuestos fueran moderados y justos. ¿Qué significa justos? Pues que esos privilegios particulares que hay para ese 1% no existan, sino que tengan una circunstancia igual que el resto. Si se le baja los impuestos cero euros al que gana 12.000 euros no puede ser que se le baje de 4.500 al que gana 200.000 euros. Esa justicia y esa progresividad que establece la Constitución debe existir también en Madrid.

P.-¿Qué le diría a dirigentes socialistas como el valenciano Ximo Puig que sí se han mostrado a favor de subir los impuestos en Madrid e incluso de aplicar un tributo especial en la región?

R.- Bueno, yo creo que no lo ha dicho exactamente así, pero les diría lo mismo que te digo a ti, que creo que Madrid, igual que el resto de comunidades autónomas, tiene que tener la autonomía de decidir sobre sus propias estrategias económicas, fiscales y del resto de ámbitos de su competencia. Y esto es lo que vamos a defender los socialistas de Madrid.

P.- ¿Qué margen de autonomía fiscal debe tener Madrid sobre los impuestos estatales cedidos?

R.- Yo creo que el que hay ahora es adecuado, sinceramente. Sobre todos esos impuestos cedidos, cada comunidad autónoma va decidiendo. Por ejemplo, el impuesto de la renta, nosotros proponemos que por cada hijo se suba a 100 euros la desgravación en el IRPF. Eso podemos proponerlo porque tenemos esa competencia en Madrid y queremos seguir teniéndola, porque Madrid tiene unas peculiaridades únicas y necesita sus propias estrategias para sacar mucho más rendimiento a la economía de lo que hoy está sacando.

Armonización fiscal

P.-¿Qué le parece que independentistas aboguen por la armonización fiscal en España mientras el PP defiende la autonomía de las regiones en esta materia?

R.- Que es esquizofrenia total. O sea que Esquerra Republicana de Catalunya, el independentismo catalán, esté pidiendo la armonización fiscal en toda España y que el Partido Popular del viva la unidad de España esté pidiendo la autonomía fiscal y haciendo casi una declaración unilateral de independencia fiscal en Madrid, que es lo que está planteando la presidenta, es el mundo al revés por completo. Yo creo que lo que necesitamos es moderación, sensatez y constitucionalismo.

P.- ¿Si el Gobierno de Sánchez, finalmente, impone esa armonización fiscal, el PSOE-M discreparía y seguiría defendiendo la autonomía de la Comunidad?

R.- Es hablar hipotéticamente, pero te voy a contestar a la pregunta y te voy a decir que el PSOE de Madrid está aquí para defender los intereses de los madrileños, de la amplísima mayoría de progreso que hay en Madrid. Y eso es lo que va a defender. Esa es su posición, la defensa de la autonomía que un partido federal merece. El PSOE es un partido federal donde cada federación, incluida la madrileña, tiene que tener su posición política propia. Y gracias a que la federación madrileña aporta su propia posición política, como la extremeña, la andaluza y la balear, se forma una posición política del PSOE, que es la que hace que el PSOE sea quien más se parece a España, gracias a esa diversidad y pluralidad. Madrid va a ejercer ese liderazgo en el PSOE para tener una posición política propia de Madrid que ayude al proyecto de país del PSOE.

P.- ¿No hay miedo a discrepar con Sánchez en esta materia?

R.- No, hombre, miedo ninguno, al revés. Yo creo que lo que tiene que hacer un líder de un ámbito territorial es defender los intereses de ese territorio y, sobre todo, de las personas que viven en ese territorio. Y ese es mi trabajo, defender el interés de los madrileños y de las madrileñas por encima de cualquier otro interés. Y es lo que voy a hacer con claridad y con contundencia.