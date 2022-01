El comité de 17 expertos creado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para elaborar un informe sobre el que va a justificar la subida de impuestos en su reforma fiscal empezó con polémica y va a acabar de la misma forma. No sólo porque sus miembros sean todos catedráticos de universidad cercanos al PSOE y a su línea ideológica, sino porque ya han dimitido dos -Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio- y porque su informe final, que presentarán a finales de este mes, va a estar a favor unánimemente de la llamada armonización fiscal entre regiones que defiende el Gobierno y sus socios independentistas catalanes y vascos. Es decir, obligar a Madrid a subir impuestos.

Sin embargo, uno de los miembros de ese comité, que prefiere guardar el anonimato, ha señalado en conversación con este diario que el mismo argumento que les permite estar en contra de que las comunidades autónomas puedan tener impuestos diferenciados -en clara referencia a Madrid, que bonifica el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones- sirve para el régimen especial que tienen País Vasco y Navarra. Curiosamente, Iñigo Urkullu, lehendakari vasco, se ha unido a quienes han criticado a Madrid por bonificar esos impuestos.

«El informe lo estamos terminando y va a ser una reflexión general en materia de impuestos, pero no va a tener propuestas concretas que el Gobierno tenga que seguir. Se están levantando unas expectativas que no son del todo correctas. Sobre el tema de la armonización de impuestos entre comunidades hay unanimidad entre todos en que efectivamente se producen movimientos de riqueza entre territorios debido a las diferencias impositivas», señala este experto.

«Eso no es positivo. Y en Europa se está yendo precisamente hacia una misma armonización de los impuestos en todos los territorios para que no haya esos movimientos de riqueza basados en cuestiones impositivas», insiste. «¿El cupo vasco? Pues si me preguntas por eso te diría que sí, que es una gran pregunta y que el argumento sería el mismo que para la armonización: todo lo que sean impuestos diferentes en regiones tiene consecuencias», admite.

El problema es que el debate está puesto en la armonización, no en el régimen especial que disfrutan País Vasco y Navarra desde hace siglos y que está refrendado en la Constitución. El Gobierno ha acusado constantemente al Ejecutivo regional de Madrid de hacer dumping fiscal por bonificar estos impuestos y por su política de reducir tasas a los madrileños, por lo que utilizará esta reflexión de los expertos incluidos en este comité para sacar adelante un golpe fiscal a Madrid.

Dimisiones

Mientras la batalla entre gobiernos espera su turno a cuando Montero presente su propuesta final, las dimisiones se han sucedido en Hacienda. La secretaria de Estado, Inés Bardón, dimitió por discrepancias con este informe, según han publicado algunos medios, y dos expertos se han marchado por presiones del Ministerio. Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco, y Carlos Monasterio, de Oviedo, han dejado el comité en las últimas semanas.