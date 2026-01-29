El Gobierno de Ayuso contra prohibir los toros a menores: «Fomentaremos la asistencia de las familias»

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha insistido este jueves en que el Ejecutivo regional no va a permitir que se prohíba la participación y asistencia de menores a los espectáculos de toros. Unas declaraciones realizadas en respuesta a la propuesta de ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) del Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, anunciada el pasado martes.

«No solo estamos en contra de esa prohibición, sino que fomentamos la asistencia de jóvenes y familias a las corridas de toros, para dar a conocer una de las demostraciones culturales más importantes de nuestro país y buscar, como así estamos consiguiendo, un relevo generacional en la afición a la fiesta de los toros», ha dicho Novillo, de cuya Consejería depende el Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

El consejero ha destacado que se trata de una medida que, una vez más, coarta la libertad y va en contra de la cultura más enraizada en España. «Y, como siempre, va a haber una respuesta social, como estamos viendo, de apoyar cada vez más lo que es una esencia como es la fiesta de los toros», ha insistido Novillo.

Asimismo, ha indicado que «es nuestra obligación por ley dar a conocer una cultura que está protegida precisamente en la ley, ya que es patrimonio cultural de todos los españoles». «Todo lo que hagan en contra de esta fiesta se les va a devolver con más asistencia, más récord de asistencia, como estamos viendo este año en las plazas de toros», ha asegurado el consejero. Igualmente, ha señalado que las competencias en espectáculos de esta índole, su regulación está en las comunidades autónomas.

Ante la última ocurrencia del @JuventudInfGob de prohibir la participación y asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos, libertad. No sólo estamos en contra de esa prohibición, sino que la @ComunidadMadrid fomenta la asistencia de jóvenes y familias a las corridas de… pic.twitter.com/bjvRPgNXSC — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) January 29, 2026

La medida de Pedro Sánchez pretende dar cumplimiento a las exigencias planteadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que desde 2018 viene instando a España a impedir que niños, niñas y adolescentes participen o presencien este tipo de espectáculos. La cuestión volvió a ser objeto de debate recientemente durante el VII Examen de España ante dicho comité, celebrado en Ginebra, donde varios de sus miembros preguntaron de nuevo a la delegación española por esta práctica.

La prohibición que plantea el Gobierno no se limitaría únicamente a la asistencia como público, sino que también afectaría a la participación activa de menores en este tipo de actividades. Esto tendría implicaciones directas en ámbitos como los espectáculos taurinos o determinadas modalidades de caza en las que actualmente pueden intervenir menores de edad, siempre dentro del marco legal vigente