La bancarrota hídrica es la nueva realidad que enfrenta el planeta, según declara formalmente la Organización de las Naciones Unidas en un informe publicado este mes. El organismo internacional advierte que el familiar término de «crisis hídrica» ya no refleja la magnitud del problema actual. Muchas cuencas fluviales y reservas subterráneas han sufrido daños irreversibles que las han llevado a un punto sin retorno.

El informe Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era (Bancarrota Hídrica Global: Viviendo más allá de nuestros medios hidrológicos en la era post-crisis) marca un antes y un después en la forma de entender el problema del agua. Los científicos del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) han definido formalmente este concepto por primera vez en la historia.

«Este informe cuenta una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo más allá de sus medios hidrológicos, y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota», explica Kaveh Madani, director de UNU-INWEH y autor principal del documento. El experto destaca que no se trata sólo de escasez temporal, sino de una condición permanente de insolvencia hídrica.

Más allá de la crisis

La diferencia entre los conceptos tradicionales y la bancarrota hídrica es fundamental para comprender la gravedad de la situación. Mientras que el término «estrés hídrico» refleja una presión alta pero reversible, y «crisis hídrica» describe choques agudos que pueden superarse, la bancarrota representa un estado post-crisis marcado por pérdidas irreversibles de capital natural. Los ecosistemas acuáticos han sido empujados más allá de puntos de inflexión críticos.

El informe se basa en un artículo científico revisado por pares que se publicará en la revista Water Resources Management. Define la bancarrota hídrica como la extracción persistente excesiva de aguas superficiales y subterráneas en relación con las entradas renovables y los niveles seguros de agotamiento. A esto se suma la pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.

Expresado en términos financieros, muchas sociedades no sólo han gastado en exceso sus «ingresos» anuales de agua renovable procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada. También han agotado sus «ahorros» a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros reservorios naturales. El resultado es una lista creciente de acuíferos compactados, tierras hundidas en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y biodiversidad perdida irreversiblemente.

Cifras alarmantes

Las estadísticas globales presentadas en el documento pintan un panorama crítico de la situación hídrica mundial. El 50% de los grandes lagos del planeta han perdido agua desde principios de la década de 1990, afectando directamente a 25% de la humanidad que depende de ellos. El 70% de los principales acuíferos muestran un declive a largo plazo, mientras que más del 40% del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando constantemente.

Los humedales naturales han sufrido una pérdida catastrófica: 410 millones de hectáreas han desaparecido en las últimas cinco décadas, una superficie casi equivalente a toda la Unión Europea. Esta destrucción incluye aproximadamente 177 millones de hectáreas de pantanos y marismas interiores, aproximadamente el tamaño de Libia o siete veces el área del Reino Unido. La pérdida de servicios ecosistémicos de estos humedales se valora en más de 5,1 billones de dólares anuales.

El informe también destaca que el 30% de la masa glaciar mundial se ha perdido desde 1970 en varios lugares. Algunas cordilleras de latitudes bajas y medias se espera que pierdan completamente sus glaciares funcionales en las próximas décadas. Docenas de ríos importantes ya no alcanzan el mar durante parte del año, una señal inequívoca de que la sobreexplotación ha superado los límites de la regeneración natural.

Impacto humano directo

Las consecuencias para la población mundial son dramáticas y cada vez más evidentes en la vida cotidiana. El 75% de la humanidad vive en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en términos hídricos. Aproximadamente 2.200 millones de personas carecen de agua potable gestionada de forma segura, mientras que 3.500 millones no tienen acceso a saneamiento gestionado de manera adecuada.

Unos 4.000 millones de personas enfrentan escasez severa de agua al menos un mes cada año. La situación del agua subterránea es particularmente preocupante, ya que aproximadamente 2.000 millones de personas viven en terrenos que se están hundiendo debido a la extracción excesiva de aguas subterráneas. Algunas ciudades experimentan un descenso anual de hasta 25 centímetros, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en muchas ciudades, deltas y zonas costeras.

La sequía afecta de manera creciente a la población mundial: 1.800 millones de personas vivieron bajo condiciones de sequía durante 2022-2023. El costo anual global actual de las sequías alcanza los 307.000 millones de dólares, más que el PIB anual de casi tres cuartas partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Los expertos señalan que muchas de estas sequías son ahora antropogénicas, es decir, causadas por actividades humanas más que por variabilidad natural.

Agricultura en riesgo

La agricultura se encuentra en el epicentro de la bancarrota hídrica global, ya que representa aproximadamente el 70% de las extracciones mundiales de agua dulce. Alrededor de 3.000 millones de personas y más de la mitad de la producción mundial de alimentos se concentran en áreas donde el almacenamiento total de agua ya está disminuyendo o es inestable. Esta dependencia crea una vulnerabilidad sistémica en la seguridad alimentaria mundial.

Más de 170 millones de hectáreas de tierras de regadío, equivalentes al área combinada de Francia, España, Alemania e Italia, están bajo estrés hídrico alto o muy alto. La salinización ha degradado aproximadamente 82 millones de hectáreas de tierras de cultivo de secano y 24 millones de hectáreas de tierras de regadío. Estos procesos erosionan los rendimientos en regiones agrícolas clave del mundo.

«Millones de agricultores están tratando de cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua menguantes, contaminadas o que desaparecen», señala Madani. Sin transiciones rápidas hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente. El agua subterránea proporciona aproximadamente el 50% del uso doméstico de agua y más del 40% del agua de riego en todo el mundo.

Puntos calientes críticos

El informe identifica varias regiones donde la bancarrota hídrica es particularmente aguda y representa una amenaza para la estabilidad regional. En Oriente Medio y Norte de África, el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo se cruzan con economías políticas complejas. Estas condiciones crean un cóctel explosivo de tensiones sociales y políticas.

En partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de aguas subterráneas y la urbanización han producido descensos crónicos en los niveles freáticos y subsidencia local. El sudoeste americano también figura entre los puntos críticos, donde el río Colorado y sus embalses se han convertido en símbolos de promesas de agua que exceden la disponibilidad real. Estas situaciones reflejan décadas de asignaciones de agua que excedieron la capacidad de recarga natural.

La interconexión global de estos problemas amplifica el riesgo para todos. Como explica Madani: «la bancarrota hídrica también es global porque sus consecuencias viajan». La agricultura representa la gran mayoría del uso de agua dulce, y los sistemas alimentarios están estrechamente interconectados a través del comercio y los precios. Cuando la escasez de agua socava la agricultura en una región, los efectos se propagan a través de los mercados globales.

Una nueva agenda hídrica

El documento advierte de que la agenda hídrica global actual, centrada principalmente en el agua potable, el saneamiento y las mejoras incrementales de eficiencia, ya no es adecuada para muchos lugares. Los autores piden una nueva agenda hídrica global que reconozca formalmente el estado de bancarrota hídrica y que trate el agua tanto como una restricción como una oportunidad para cumplir los compromisos climáticos, de biodiversidad y terrestres.

«La gestión de la bancarrota requiere honestidad, coraje y voluntad política», añade Madani. No podemos reconstruir glaciares desaparecidos ni reinflatar acuíferos agudamente compactados, pero sí podemos prevenir más pérdidas de nuestro capital natural restante. La clave está en rediseñar las instituciones para vivir dentro de los nuevos límites hidrológicos que enfrentamos en el siglo XXI.

El Subsecretario General de la ONU, Tshilidzi Marwala, rector de la UNU, subraya que «la bancarrota hídrica se está convirtiendo en un motor de fragilidad, desplazamiento y conflicto». Gestionar esto de manera justa, asegurando que las comunidades vulnerables estén protegidas y que las pérdidas inevitables se compartan equitativamente, es ahora central para mantener la paz, la estabilidad y la cohesión social en todo el mundo.

Llamado a la acción

En términos prácticos, la gestión de la bancarrota hídrica requiere que los gobiernos se centren en varias prioridades urgentes. Prevenir más daños irreversibles como la pérdida de humedales, el agotamiento destructivo de aguas subterráneas y la contaminación descontrolada debe ser la primera línea de defensa. También es necesario reequilibrar derechos, reclamos y expectativas para que coincidan con la capacidad de carga degradada de los ecosistemas acuáticos.

Transformar sectores intensivos en agua, incluidas la agricultura y la industria, a través de cambios de cultivos, reformas de riego y sistemas urbanos más eficientes es fundamental. Construir instituciones para la adaptación continua, con sistemas de monitoreo vinculados a la gestión basada en umbrales, permitirá una gestión proactiva en lugar de reactiva. Las cargas caen desproporcionadamente sobre pequeños agricultores, pueblos indígenas, residentes urbanos de bajos ingresos, mujeres y jóvenes.

Los próximos hitos como las Conferencias de Agua de la ONU de 2026 y 2028, el final de la Década de Acción sobre el Agua en 2028 y el plazo de los ODS para 2030 proporcionan oportunidades críticas para implementar este cambio. «A pesar de sus advertencias, el informe no es una declaración de desesperanza», añade Madani. «Es un llamado a la honestidad, el realismo y la transformación».

Un puente para la cooperación

El agua puede servir como puente en un mundo fragmentado, señalan los expertos. Cada país, sector y comunidad depende del agua dulce, y la inversión en la gestión de la bancarrota hídrica se convierte en una inversión en estabilidad climática, protección de la biodiversidad, restauración de tierras, seguridad alimentaria, empleo y armonía social. Esta dependencia compartida ofrece un terreno común práctico para la cooperación entre Norte y Sur.

El informe subraya que la bancarrota hídrica no es meramente un problema hidrológico, sino un problema de justicia con profundas implicaciones sociales y políticas que requieren atención en los niveles más altos de gobierno y cooperación multilateral. «Declarar la bancarrota no significa rendirse, significa empezar de nuevo», concluye Madani. «Al reconocer la realidad de la bancarrota hídrica, finalmente podemos tomar las decisiones difíciles que protegerán a las personas, las economías y los ecosistemas».